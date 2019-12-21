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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Wecare大遊行尹立鞠躬30秒　50萬人震撼宣言：現在是罷韓的起點

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記者吳奕靖、許宥孺、洪正達、翁進忠／高雄報導

公民團體Wecare以及台灣基進黨21日發起Wecare大遊行，主辦單位宣布有50萬人前來響應，原訂一開始在下午一點半開始遊行，不過卻因為人潮眾多，導致活動慢了半個小時出發，整個隊伍大約在下午4點40分抵達，發起人尹立也帶頭喊出「Wecare宣言」。全文如下:

▲▼罷韓四君子尹立、陳冠榮、張博洋、李醫師上台致詞（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼罷韓四君子尹立、陳冠榮、張博洋、李醫師上台致詞（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼罷韓四君子尹立、陳冠榮、張博洋、李醫師上台致詞（圖／記者許宥孺翻攝）

《1221wecare台灣大遊行宣言》

謝謝你／妳走到遊行的終點
現在開始則是罷韓的起點

今天在這裡，有來自全台灣各地的朋友，更重要的是站出來的高雄市民。

同一條路上，去年在韓流的霸凌與肆虐下，我們一起站出來走過。

1年過去了，我們又要站出來走一次。
我們是更多人站出來走上街頭。

這一年來，台灣第一次發生民主選舉的結果是如此不堪。

政見與謊言變成等號。原來去年網路與論是境外勢力的假象，三人成虎根本不用真的人。詐騙變成每日常態。

更可怕的是，我們發現有人集團式的在研究利用我們民主體制的脆弱點。

利用選罷法一年不能罷免的保護傘，就任3個月宣布選總統。

利用議會言論免責權，不斷抹黑製造冤案。

利用憲法保障集會遊行，故意同一天同一時間對抗遊行。

40年前的12月，我們的前輩，走出來遊行，火把被栽贓成武器，和平遊行變暴民。軍法審判，死刑邊緣，喚醒了台灣，我們一起走出民主道路。言論自由、集會遊行、組黨結社等等還給人民。

沒有想到四40年後，竟然有人用恐嚇恐懼對抗民主。

耗損龐大警力，社會集體焦慮，只因為一個請假市長一意孤行。

今天1221的關鍵已經是我們到底有沒有免於恐懼的自由。

現在我在這裡宣布，今天我們有⋯50萬人站出來，證明我們相信民主，以及我們自身的力量，我們站出來了！

我們wecare高雄以及割草聯盟，歷經群眾募資，網路霸凌，多次阻撓申請遊行，最後用恐嚇壓制，走到今天，我尹立、氣爆自救會長陳冠榮、台灣基進張小博、公民割草李醫師，以鞠躬感謝台灣人以及所有辛苦的警察以及無數無名的志工。

感謝所有人走到今天，走到遊行終點。但是我也必須宣告今天這裡也是霸韓的起點。

五天後，1226我們將向中選會遞送第一階段高雄人連署罷免提議書三萬份，正式進入罷免的程序。

未來幾個月，我們將面對韓國瑜市府的選委會，我們還要進入二階的十分之一高雄市民的正式二階連署以及審核，然後才能辦理罷免投票，要有至少1/4投票，贊成罷免贏過反對，我們高雄人才能有重新選擇市長的機會。

未來的路只會比過去一年艱辛。

這些都告訴我們，希望台灣人記取教訓。民主的選擇是多麼珍貴與關鍵。選擇錯誤比沒得選擇更慘。

但這一年來的艱辛，讓我們有信心。高雄人骨子裡有民主原生的抗體，從228第一槍開在愛河旁就注入了。

我們可以民主除錯，自我療癒，我們需要的是團結。

我們再一次宣告。
罷韓不等於政黨
罷韓也不等於選舉
罷韓也無關下一任市長
罷韓更無關任何個人利益

罷韓沒有算計
只有如同半年前站上台的高中生，所表達的溜之大吉。
只有單純民主的理念

就是

民主就是
我們可以把我們喜歡的人
投上去
我們也可以把不適任的人
投下來

最後希望
所有台灣人能記取去年境外勢力干擾的教訓，以及香港反送中的鏡子

美麗島事件四十年
勿忘前人珍惜民主

撐香港 守護主權
光復高雄保衛台灣

▲Wecare大遊行，現場參與群眾相當熱情，同聲喊出宣言 。（圖／主辦單位提供）

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wecare高雄罷韓割草連署雙殺台灣基進文化中心2020總統大選韓國瑜光復高雄

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