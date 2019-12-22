柯志恩合體馬英九搓湯圓！羅致政揪賴清德　比拚張宏陸「板橋料理東西軍」

▲新北第7選區候選人積極準備選戰。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩、羅致政粉絲團）

網搜小組／鄺郁庭報導

各候選人積極應戰2020大選，國民黨柯志恩日前跟板橋民眾吃湯圓，並和前總統馬英九逛市場；還在臉書上宣布捷運局正評估浮洲輕軌的路網規劃，盼為浮洲人帶來更多的交通選擇。民進黨羅致政則是成立浮洲後援會，舉辦「成立茶會」，並預告冬至要和賴清德合體車隊遊行，接著一起「料理東西軍」直播品嚐板橋美食。

新北市第7選區（板橋東區61里）立委候選人柯志恩日前在臉書粉絲專頁貼出影片，跟新北市長侯友宜和議員、里長等人大跳「環狀舞」，文中提到她的政見「五股泰山輕軌延伸到浮洲」。

▲柯志恩和馬英九一起搓湯圓。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

她表示，目前市府捷運局已委託顧問公司評估路網規劃，預計109年9月完成期末報告，希望能為浮洲住戶帶來便捷的大眾交通工具。21號下午柯志恩則是合體前總統馬英九，2人不僅比賽搓湯圓，還前往市場跟板橋鄉親打招呼，受到不少當地民眾熱烈歡迎。

候選人羅致政也積極拜票，20號早上勤跑7個路口跟上班族打招呼，下午在臉書貼文「移動一支電線桿，板橋『政』在改變！」說埔墘路口電線桿擋在人行道及轉彎處，讓開車、走路民眾都得紛紛閃避，最後團隊主動發掘問題，請里長、市府、台電會勘，將紅綠燈和電線桿一併移位。

▲羅致政揪張宏陸，和賴清德一起品板橋美食。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

21號羅致政在浮洲後援會辦成立茶會，盼未來推動更多建設，打造浮洲地區成為「板橋新都心」。他更感性發文，感謝競選總部的志工幫他處理文宣品、掃街站路口。隨後出席溪崑後援會的成立茶會。

冬至這天他則是和副總統候選人賴清德車隊遊行，接著和第6選區候選人張宏陸一起，帶著賴清德品嚐東、西板橋的美食，並在臉書直播「板橋料理東西軍，賴清德陪你吃午餐」，行程滿檔。