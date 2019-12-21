挺韓遊行是強心針！　韓國瑜感動：有這麼多熱呼呼民心認同我

▲挺韓大遊行，國民黨總統候選人韓國瑜致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

挺韓、罷韓遊行21日落幕，國民黨總統候選人韓國瑜表示，其實今天無論是因為什麼理由走上高雄街頭，都樂見這樣的活動發生，他強調，「希望我們的民主價值不要被特定人士綁架，人民從來沒有『對不起』誰」。

韓國瑜21日晚間透過臉書表示，又一次的國旗海，在午後的豔陽裡飄揚。所有人齊聚港都，以一個歡樂的心情一起慶祝高雄這座城市變得更閃耀。人海旗海，這些畫面將不斷地在他腦海中重播、給我力量，讓我相信有這麼多熱呼呼的民心認同我韓國瑜的中心思想！

韓國瑜說，這麼多人裡面，其中有年輕朋友帶著長輩來、父母帶著小孩子來，看著他們紛紛為對方貼上了中華民國的紋身貼紙，和四周的國旗相互輝映。他知道，這不單單只是一張簡單的貼紙，這是所有人決心要一起為了中華民國的未來奮鬥的誓言。

韓國瑜認為，其實今天無論是因為什麼理由走上高雄街頭，他都樂見這樣的活動發生，因為這代表了台灣是一個鼓勵自由思想、開放合法集會的國家，而這也是他願用盡一生去守護的價值。真正的民主就是無論喜歡或討厭誰，都有大聲說出來的權利。希望民主價值不要被特定人士綁架，人民從來沒有「對不起」誰，只有政治工作者要日夜警惕自己不能辜負民心。

韓國瑜呼籲，希望能看見一場乾淨的選舉，不要假訊息、帶風向、抹黑抹紅抹黃的網軍，只需要端出為了中華民國未來著想的實在政策，來一場君子之爭。「有了今天參加遊行的朋友們給我的一劑強心針，我就知道自己的堅持是對的，知道真金不怕火煉、知道國家的未來還有很多人願意和我一起守護！明年2020，也請各位陪我一起翻轉臺灣，一起為下一代打開一條大路、一起擦亮中華民國的招牌在國際上昂首闊步！」