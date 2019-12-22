「收魚2竿、菜5把」…桃警破選舉賭盤案！賭資金額2.5億元成歷年之最

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

警方19日晚間於桃園觀音區福新路破獲地下賭盤集團，其中賭資金額竟高達2.5億元，成歷年最高！嫌犯為避人耳目，將下注對象以「空心菜」、「魚」做為代號，企圖以選舉賭盤影響選舉選情。中壢警分局副分局長范源正表示，他們將全力防範選舉暴力、加強查緝選舉賭盤，而全案依賭博及違反公職人員選罷法移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方破獲地下賭盤集團，賭客以「空心菜」、「魚」做為下注對象的代號。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

嫌犯成員分別為53歲的陳姓組頭，以及24歲袁姓、27歲袁姓及36歲張姓等3名員工，該地下賭盤集團主要以LINE和傳真機供賭客下注，並以蔡英文若選上總統須讓票70萬票給韓國瑜，若韓國瑜選上總統不須讓票，所有賠率均為0.95%，下注金額一口5萬元設為賭局。其中嫌犯還以代號「空心菜」、「魚」做為下注對象的代稱，為求好賭運將大大的「贏」字設為電腦桌布。警方查扣4男的手機、監視器、傳真機及電腦，再加上帳冊、簽單、現金賭資2萬等物品，總計賭資金額高達2.5億元。

中壢警分局分局長劉印宮指出，選舉賭盤簽注方式主要分為傳統地下和網路，避免警方追查，賭客會將投注目標以代號呈現，選舉在即，警方將全力往上追查中、大盤，以及向下清查下注賭客，查明投注情形和管道，並強力偵辦斷其金流，全面淨化選前治安。

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