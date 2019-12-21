Freddy同台林昶佐！衝刺綠營北市立委選情　蔡英文站台相挺

▲蔡英文率綠營立委候選人衝刺選情。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

睽違4年未登台表演的閃靈樂團21日晚上在凱道舉辦演唱會「台灣大凱旋」，閃靈主唱Freddy將「同台」立委林昶佐。總統蔡英文晚間也將出席活動，替林昶佐站台，與民進黨北市立委候選人吳怡農、賴品妤等同台，衝刺立委選情。

林昶佐21日晚間舉辦「台灣大凱旋」造勢晚會，現場將出現Freddy「同台」立委林昶佐的趣味畫面。在演唱嘉賓部分除了閃靈還有滅火器樂團，立委候選人包含吳怡農、賴品妤、陳柏惟、洪慈傭、余天，以及壓軸登台的總統蔡英文，都將上台致詞衝選情。

林昶佐晚間以Freddy身分上台前先接受媒體訪問，他表示，睽違四年再開唱很開心，希望藉著音樂的力量感動更多人，呼籲年輕人一定要站出來投票。

總統蔡英文相挺林昶佐，衝刺綠營在台北市的選情。針對北市立委選情，綠營地方人士表示，目標是「坐2望5」，在韓流衰退、張善政頻頻失言的狀態下，聲望極高的吳怡農即使對上民黨強勁對手蔣萬安，也還是顯得很有機會。

地方人士指出，這一次選戰韓國瑜走偏鋒，副手張善政也是不斷失言，加上大環境上香港反送中議題發酵，以及國民黨不分區名單納入親中的吳斯懷等效應，除了中間年輕選民不會買單，既有的藍營選民也對國民黨失望，可能間接使其不太願意出來投票。民進黨選情有望開高走低，選情爆發力值得期待。

北市第五選區為林昶佐對上的是國民黨林郁方，林郁方這次捲土重來挑戰林昶佐，該選區是深藍鐵票倉，讓林昶佐選情顯得有些吃力，不過，林昶佐擔任立委表現積極，這一次選戰把林郁方緊扣吳斯懷，要讓藍營支持者也「投不下去」。目前選區呈現五五波狀態，不過，林昶佐從一開始的落後到追到五五波，選情急起直追，要連任還是有機會。

▼閃靈凱道開唱。（圖／記者蔣婕妤攝）