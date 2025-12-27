反年改法案恐「副署＋不執行」？　林濁水揭：行政院唯一可以走的路

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

藍白日前聯手三讀通過，停砍退休公教所得替代率的反年改法案，而行政院昨日拍板，將以副署，並聲請釋憲，作為反制手段。對此，民進黨前立委林濁水今（27日）分析，在施行、不副署、不執行中，雖然不執行是以荒謬對抗荒謬，但三害相權取其輕，便是行政院唯一可以走的路。

林濁水表示，立法院日前三讀通過的「反年改」法案，已送達行政院，而行政院決定不再「不副署」，但是有可能選擇「不執行」，藍白批評荒謬，他認為，的確荒謬，但是這是「以荒謬對抗荒謬」，以荒謬的手段對抗荒謬的源頭。

林濁水說明，他想借用大法官114年1號判決中的一句話，這是「不得已」的措施。林濁水直指，至於行政院為什麼放棄不副署，大概是因為不副署更荒謬，不副署是行政對立法的超級否決權。

林濁水指出，美國憲政體制下，總統行使「否決權」後，國會還可以用高門檻的2/3多數加以推翻，但台灣發明的「不副署」是絕對不容推翻的否決權，太霸道了。

最後，林濁水強調，儘管很多憲政學者支持「不副署」這一個新發明，但是從民調上看，硬是通不過民意這一關，行政院如今在施行反年改新法、不副署、不執行中，三害相權取其輕，便是行政院唯一可以走的路。