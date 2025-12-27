　
政治

反年改法案恐「副署＋不執行」？　林濁水揭：行政院唯一可以走的路

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

藍白日前聯手三讀通過，停砍退休公教所得替代率的反年改法案，而行政院昨日拍板，將以副署，並聲請釋憲，作為反制手段。對此，民進黨前立委林濁水今（27日）分析，在施行、不副署、不執行中，雖然不執行是以荒謬對抗荒謬，但三害相權取其輕，便是行政院唯一可以走的路。

林濁水表示，立法院日前三讀通過的「反年改」法案，已送達行政院，而行政院決定不再「不副署」，但是有可能選擇「不執行」，藍白批評荒謬，他認為，的確荒謬，但是這是「以荒謬對抗荒謬」，以荒謬的手段對抗荒謬的源頭。

林濁水說明，他想借用大法官114年1號判決中的一句話，這是「不得已」的措施。林濁水直指，至於行政院為什麼放棄不副署，大概是因為不副署更荒謬，不副署是行政對立法的超級否決權。

林濁水指出，美國憲政體制下，總統行使「否決權」後，國會還可以用高門檻的2/3多數加以推翻，但台灣發明的「不副署」是絕對不容推翻的否決權，太霸道了。

最後，林濁水強調，儘管很多憲政學者支持「不副署」這一個新發明，但是從民調上看，硬是通不過民意這一關，行政院如今在施行反年改新法、不副署、不執行中，三害相權取其輕，便是行政院唯一可以走的路。

12/25 全台詐欺最新數據

反年改法案恐「副署＋不執行」？　林濁水揭：行政院唯一可以走的路

反年改今公布「退撫基金減壽4年」　考試院：聲請釋憲、暫時處分

反年改今公布「退撫基金減壽4年」　考試院：聲請釋憲、暫時處分

在野黨團力推反年改，日前三讀修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等。銓敘部則是警，將導致退撫基金減損4年壽命。而兩項修法今（26日）公布生效，考試院表示，將秉於憲法及法律的相關規定進行後續處理，考試院與銓敘部將儘速啟動程序，經院會同意後，向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

賴清德公布停砍公教年金修法　批示「聲請釋憲及暫時處分」

賴清德公布停砍公教年金修法　批示「聲請釋憲及暫時處分」

修兩岸條例馬英九赴陸恐被罰？　陸委會：審議小組會客觀看待

修兩岸條例馬英九赴陸恐被罰？　陸委會：審議小組會客觀看待

賴士葆爆卓榮泰致電談財劃法　行政院否認：接到不明來電可撥165

賴士葆爆卓榮泰致電談財劃法　行政院否認：接到不明來電可撥165

2026元旦上路新制一次看　基本工資連10年調漲

2026元旦上路新制一次看　基本工資連10年調漲

行政院副署反年改林濁水所得替代率釋憲

