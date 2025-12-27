搭訕女店員要到LINE！他加好友才知「已婚有2孩」尷尬了　兩派吵翻

▲女店員爽快答應給LINE。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友日前在火鍋店偶遇一位氣質出眾的女店員，不僅笑容甜美、談吐溫柔，還貼心對待顧客，讓他瞬間心動，鼓起勇氣搭訕；沒想到對方竟然已婚，且育有兩子，讓他很意外，並透露這是他第一次主動搭訕，就成功要到聯絡方式，讓他信心大增。他也強調，女方有美滿的家庭，不會去打擾對方。

火鍋店遇到女神級店員 一眼秒暈勇敢搭訕



男網友在Dcard發文，吃火鍋時，遇到一位讓他「秒暈」的女店員，對方不僅外表亮眼、身材姣好，還會在對話中認真看著他，語氣溫柔又帶著親切笑容，鼓起勇氣稱讚對方漂亮，並詢問是否能加LINE，沒想到對方竟然爽快答應。

他進一步詢問女店員的感情狀況，對方則坦言自己已婚，但表示「交朋友OK」。加了女店員的LINE後，他發現女方大頭貼竟是跟兩個小孩的合照，「我現在在想，那我還要密她嗎？」怕造成對方困擾。

段插曲也讓原PO有了新的體悟，即使身為已婚者，也應該時時維持良好狀態，因為有魅力的伴侶在外仍會受到不少關注，他也藉此激勵自己「要成為更好的男人」。

事後，他透露，「放心我沒有密她，人家有幸福美滿的家庭，想了想我沒有必要去打擾」，不過，第一次搭訕就成功，也讓他信心大大增加。

女店員已婚卻給LINE 網友搖頭：不欣賞這行為



貼文曝光，網友紛紛表示，「放心，回訊息的會是她老公」、「願意給你賴就是希望你密」、「搞不好你加了，她會拿給老公炫耀，老娘還有姿色」、「既然都知道人家不是單身，就不要打擾」。

不過也有人認為，女方給LINE的舉動不妥，「我不知道你怎想的，她結婚了，還加你的賴，說是樂於交友，但我不欣賞，你老婆這樣你可以嗎？」「結婚生子了還給你賴，你還這麼開心想密，果然同類相吸」、「已婚還會給陌生人+line....嗯」。