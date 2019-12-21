蔡英文、賴清德接力為鄭寶清站台　守護民進黨桃園最關鍵一席

▲蔡英文總統21日為桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台，呼籲鄉親守護桃園最關鍵一席。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統、陳建仁副總統與前行政院長賴清德等大咖21日接力為桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台助選，蔡英文表示，桃園在市長鄭文燦與立委鄭寶清攜手合作下，向中央爭取經費補助都有傲人成績，桃園是台灣發展最快速都市，籲請桃園鄉親務用三張選票一起守護桃園的未來，總統選小英、立委投寶清，政黨票投民進黨，桃園最關鍵一席，請支持鄭寶清。

桃園第四選區立委鄭寶清21日舉行競選總部成立大會，蔡英文總統、陳建仁副總統、前行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、桃園市長鄭文燦、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇等大咖先後接力為鄭寶清站台助選。

▲民進黨副總統候選人賴清德盛讚鄭寶清為桃園爭取鐵路地下化與綠線捷運3000億元建設經費。（圖／記者沈繼昌翻攝）

賴清德肯定鄭寶清在國會優異表現，立委評鑑第一名，還獲得公督聯盟連續六屆評鑑第一名，進入國會沒給大家漏氣，廣獲社會各界肯定，在爭取建設方面，鄭寶清向中央爭取鐵路地下、捷運綠線等重大公共建設總經費3000億元，對桃園交通建設都有重大影響。

▲正副總統等大咖雲集為立委候選人鄭寶清助選，現場湧進大批支持者搖旗吶喊。（圖／記者沈繼昌攝）

賴清德還說，選戰僅剩3周，桃園鄉親要發揮四年前的努力熱情，蔡英文競選主軸為守護台灣主權、維護台灣民主，很多民眾要捍衛中華民國，台灣一定要守護著，如果接受九二共識，未來一定走向一國兩制，我們都清楚台灣不可能走回頭路，回到一國兩制，明年1月11日一定要出來投票，讓蔡英文順利當選，共同守護台灣，不只要贏中台灣，還要從桃園贏起，蔡英文就能高票連任，立院能國會過半，桃園要贏，鄭寶清這席一定要先贏。

▲蔡英文總統呼籲鄉親在下月11日一定要用三張選票顧台灣。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文壓軸登場時指出，桃園六個選區都是激戰中的激戰，桃園每個選區都要過關，鄭寶清若過關，國會一定過半，蔡英文也會過關，鄭寶清任內積極爭取交通建設，捷運棕線、綠線等重大建設都在他手上解決，未來到新北、台北都能在1小時內抵達，鄭寶清是北北桃生活圈的重要功臣。

蔡英文強調，選戰倒數21天一定要鞏固，呼籲桃園鄉親將鄭寶清再次送進立法院，桃園市有鄭文燦市長，中央有蔡英文，是桃園重要的黃金鐵三角，鄭寶清服務不分藍綠，才能贏得大家支持，桃園市各項福利好，人才都往桃園集中，希望鄉親1月11日都站出來投票，用三張選票顧台灣，總統選小英、立委投寶清，政黨票投民進黨，讓全世界知道台灣人要保護自己的國家，台灣人要完整的主權。

►「即日起，我退出老化黨。」

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