　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、賴清德接力為鄭寶清站台　守護民進黨桃園最關鍵一席

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡英文總統21日為桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台，呼籲鄉親守護桃園最關鍵一席。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統21日為桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台，呼籲鄉親守護桃園最關鍵一席。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統、陳建仁副總統與前行政院長賴清德等大咖21日接力為桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台助選，蔡英文表示，桃園在市長鄭文燦與立委鄭寶清攜手合作下，向中央爭取經費補助都有傲人成績，桃園是台灣發展最快速都市，籲請桃園鄉親務用三張選票一起守護桃園的未來，總統選小英、立委投寶清，政黨票投民進黨，桃園最關鍵一席，請支持鄭寶清。

桃園第四選區立委鄭寶清21日舉行競選總部成立大會，蔡英文總統、陳建仁副總統、前行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、桃園市長鄭文燦、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇等大咖先後接力為鄭寶清站台助選。

▲民進黨副總統候選人賴清德盛讚鄭寶清為桃園爭取鐵路地下化與綠線捷運3000億元建設經費。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨副總統候選人賴清德盛讚鄭寶清為桃園爭取鐵路地下化與綠線捷運3000億元建設經費。（圖／記者沈繼昌翻攝）

賴清德肯定鄭寶清在國會優異表現，立委評鑑第一名，還獲得公督聯盟連續六屆評鑑第一名，進入國會沒給大家漏氣，廣獲社會各界肯定，在爭取建設方面，鄭寶清向中央爭取鐵路地下、捷運綠線等重大公共建設總經費3000億元，對桃園交通建設都有重大影響。

▲正副總統等大咖雲集為立委候選人鄭寶清助選，現場湧進大批支持者搖旗吶喊。（圖／記者沈繼昌攝）

▲正副總統等大咖雲集為立委候選人鄭寶清助選，現場湧進大批支持者搖旗吶喊。（圖／記者沈繼昌攝）

賴清德還說，選戰僅剩3周，桃園鄉親要發揮四年前的努力熱情，蔡英文競選主軸為守護台灣主權、維護台灣民主，很多民眾要捍衛中華民國，台灣一定要守護著，如果接受九二共識，未來一定走向一國兩制，我們都清楚台灣不可能走回頭路，回到一國兩制，明年1月11日一定要出來投票，讓蔡英文順利當選，共同守護台灣，不只要贏中台灣，還要從桃園贏起，蔡英文就能高票連任，立院能國會過半，桃園要贏，鄭寶清這席一定要先贏。

▲蔡英文總統呼籲鄉親在下月11日一定要用三張選票顧台灣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統呼籲鄉親在下月11日一定要用三張選票顧台灣。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文壓軸登場時指出，桃園六個選區都是激戰中的激戰，桃園每個選區都要過關，鄭寶清若過關，國會一定過半，蔡英文也會過關，鄭寶清任內積極爭取交通建設，捷運棕線、綠線等重大建設都在他手上解決，未來到新北、台北都能在1小時內抵達，鄭寶清是北北桃生活圈的重要功臣。

蔡英文強調，選戰倒數21天一定要鞏固，呼籲桃園鄉親將鄭寶清再次送進立法院，桃園市有鄭文燦市長，中央有蔡英文，是桃園重要的黃金鐵三角，鄭寶清服務不分藍綠，才能贏得大家支持，桃園市各項福利好，人才都往桃園集中，希望鄉親1月11日都站出來投票，用三張選票顧台灣，總統選小英、立委投寶清，政黨票投民進黨，讓全世界知道台灣人要保護自己的國家，台灣人要完整的主權。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►警持搜索票緝毒...他拒檢嗆：關我屁事　無影腳踹警罪加一等

►桃園龜山幼兒園疑似虐童案　教育局開罰6萬不排除廢止設立許可

►「五月天」桃園今晚開唱　桃園機捷將加密班次、延後收班

ET快訊
14歲國二女遭41男性侵！連續8月　崩潰輕生反被惡警羞辱
爽獲天龍房！單身女想花150萬裝潢「卻不敢住」　真相讓網傻了
直擊／罷韓遊行落幕　50萬人手機「照亮60m高鏡球」照耀高雄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓大遊行創意大噴發　「拔舌戰車」驚悚模樣諷韓：言而無信

賴品妤「粉色緊身皮衣」超辣登台！三萬人擠爆凱道嗨唱「國瑜草包」

蔡英文、賴清德接力為鄭寶清站台　守護民進黨桃園最關鍵一席

Wecare大遊行50萬罷韓隊伍遭奇襲　冥紙從天降！網友酸：高雄發大財

藍鳥尋一壘補強　想帶回洋基棄將恩卡納辛恩

Wecare大遊行圓滿落幕　50萬人手機照亮60m高鏡球...榮光照耀高雄

韓國瑜高唱《隱形的翅膀》力抗罷韓50萬人　網友譏：隱形的市長

輔選台中2黨籍立委候選人　柯文哲：藍綠都曾完全執政也沒多進步

見韓國瑜當選市長...短褲妹舉家「屏東搬高雄」買房！1年後現身罷韓：切心了

對手深耕30餘年　蔡沐霖「直搗深藍鐵票倉」：要選就要選本島最硬！

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

罷韓大遊行創意大噴發　「拔舌戰車」驚悚模樣諷韓：言而無信

賴品妤「粉色緊身皮衣」超辣登台！三萬人擠爆凱道嗨唱「國瑜草包」

蔡英文、賴清德接力為鄭寶清站台　守護民進黨桃園最關鍵一席

Wecare大遊行50萬罷韓隊伍遭奇襲　冥紙從天降！網友酸：高雄發大財

藍鳥尋一壘補強　想帶回洋基棄將恩卡納辛恩

Wecare大遊行圓滿落幕　50萬人手機照亮60m高鏡球...榮光照耀高雄

韓國瑜高唱《隱形的翅膀》力抗罷韓50萬人　網友譏：隱形的市長

輔選台中2黨籍立委候選人　柯文哲：藍綠都曾完全執政也沒多進步

見韓國瑜當選市長...短褲妹舉家「屏東搬高雄」買房！1年後現身罷韓：切心了

對手深耕30餘年　蔡沐霖「直搗深藍鐵票倉」：要選就要選本島最硬！

舊金山郡Q3房價搶下灣區冠軍！　矽谷成長最快

罷韓大遊行創意大噴發　「拔舌戰車」驚悚模樣諷韓：言而無信

尾牙想中大獎？民俗專家曝5秘招…穿8顏色偏財運爆增

老闆宣布取消年終！爆發離職潮…2週後「劇情神反轉」員工全崩潰

《神龍之謎》28年復活！　新版動畫2020回歸「達伊額頭發光」日網全瘋了

賴品妤「粉色緊身皮衣」超辣登台！三萬人擠爆凱道嗨唱「國瑜草包」

中職／認養新竹還沒簽約　味全龍評估多主場

阿嬌站台網紅直播賣貨！　表情超僵「兩眼無神」逗樂網：根本營業式假笑

警廣當家主持阿國持毒被逮　昔日搭檔于美人驚訝「他很認真！」

「我的戰場不是法院」黃慧夫含冤12年終勝訴　醫療工會聯合發3見解

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

21歲白衣「超胸」正妹現身罷韓

1221空拍人數對尬！挺韓紅龍VS罷韓綠龍

尹立鞠躬30秒：現在是罷韓的起點

陳揮文：韓國瑜大選至少500萬票起跳

韓國瑜今晚上博恩夜夜秀！製作單位聲明驚見藏頭

210m*12m巨型旗幟加持罷韓遊行

見韓國瑜當市長！短褲妹舉家屏東搬高雄　1年後切心

復活特偵組！謝震武1句話打臉韓國瑜

Wecare遊行落幕　50萬人榮光照耀高雄

高嘉瑜想當媽：「快生不出來」覓男伴

罷韓、挺韓大遊行路線懶人包！衝突熱點曝

更多熱門

相關新聞

南華早報：萬人上街抗議總統候選人韓國瑜

南華早報：萬人上街抗議總統候選人韓國瑜

罷韓、挺韓大遊行21日於高雄街頭強碰，香港的英文報紙《南華早報》（South China Morning Post, SCMP）也報導了挺韓、罷韓遊行，標題指出「台灣上萬群眾，走上街頭抗議總統候選人韓國瑜」（Tens of thousands take to streets in Taiwan to protest for and against presidential candidate Han Kuo-yu）。

50萬罷韓隊伍遭奇襲　冥紙從天降！網友酸：高雄發大財

50萬罷韓隊伍遭奇襲　冥紙從天降！網友酸：高雄發大財

韓國瑜唱《隱形的翅膀》網友批：隱形的市長

韓國瑜唱《隱形的翅膀》網友批：隱形的市長

Wecare遊行落幕　50萬人榮光照耀高雄

Wecare遊行落幕　50萬人榮光照耀高雄

柯文哲：藍綠都曾完全執政也沒多進步

柯文哲：藍綠都曾完全執政也沒多進步

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文2020桃園市立委蔡英文賴清德陳建仁鄭寶清三張選票顧台灣守護台灣

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

貓出院異瞳消失！網氣抱錯聽原因安靜

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

更多

最夯影音

更多
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面