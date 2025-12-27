　
生活 生活焦點 教育

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

記者許敏溶／台北報導

由台灣大學學生組成的台大賽車隊，今（27日）在校園內舉行第六代賽車 「Epsilon 6」（EP6）動態展演。EP6是由台大學生親手設計並耗時1年打造，今年9月更遠征日本名古屋的學生方程式聯賽，與80多所大學一同較量，拿下兩項大獎與電車組總成績第11名，也是賽車隊創隊7年以來首度達成全項目完賽的新里程碑。

台大賽車隊由台大跨系學生組成，自行設計打造電動方程式賽車。在創隊7年後，今年首度在日本名古屋的學生方程式聯賽中，拿下JAMA Chairman Award 與 Sportsmanship Award 2項大獎，並取得電車組總成績第11名佳績。今天在校長陳文章主持下，台大賽車隊在校內舉行直線加速、過彎迴轉等動態展演，獲得師生一致好評。

▲▼台大賽車隊七年磨一劍，今年首度在日本名古屋的學生方程式聯賽達成全項目完賽的新里程碑。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大賽車隊EP6 今天在校內進行動態展演，校長陳文章（右一）等人到場。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大賽車隊七年磨一劍，今年首度在日本名古屋的學生方程式聯賽達成全項目完賽的新里程碑。（圖／記者許敏溶攝）

台大賽車隊第8屆隊長胡維哲指出，今年對賽車隊而言是別具歷史性一年，賽車隊花了7年時間，首度在國際舞台日本完賽並獲得兩項大獎，但過去賽車隊曾窮到只剩5000多元，大家都不放棄，最終EP6拿下電車組總成績第11名。

胡維哲進一步說明，EP6 採用動態分離式懸吊設計，擁有靈活底盤調校機制。動力系統方面採用雙驅架構，在過彎時以電腦分配左右2輪的扭矩進行循跡修正補償，再加上強大的空氣力學套件，使EP6 擁有一流的彎道性能。

他表示，預計明年8月將以目前正在著手開發的車輛「 EP7」再度征戰日本；接下來將專注在動力系統與車身架構升級，預計將以四輪驅動取代現有的雙驅架構，提高功率輸出與循跡控制彈性，車身方面則朝碳纖單體殼進行研究，藉此減輕賽車重量。

台大校長陳文章肯定台大賽車隊學生的努力，他回憶自己擔任工學院長時，台大賽車隊也曾來募款，而隊員組成很特別，涵蓋機械、歷史、會計系等科系。

陳文章說，這些年賽車隊一步一腳印，今年在日本不僅完賽，並獲得兩項大獎，這也顯示，領袖人才要具備團隊合作能力，勇於嘗試不可能任務，要去冒險，學生到台大後若害怕失敗，就不容易做大事，台大賽車隊成員展現不怕失敗精神，是培養新一代人才的典範，相信學生在上述經歷過後，將來若去創業會非常成功。

▲▼台大賽車隊七年磨一劍，今年首度在日本名古屋的學生方程式聯賽達成全項目完賽的新里程碑。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大賽車隊首度在日本學生方程式聯賽達成全項目完賽新里程碑。圖為EP6 今天在校內進行動態展演。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大賽車隊七年磨一劍，今年首度在日本名古屋的學生方程式聯賽達成全項目完賽的新里程碑。（圖／記者許敏溶攝）

台大賽車隊指導教授、機械系教授詹魁元表示，賽車隊成員以機械工程學系為主，並有電機工程學系、工商管理學系、會計學系、生物產業傳播暨發展學系以及歷史系等的學生一同參與。而賽車隊過去7年走來累積不少經驗，現已經有穩定自製電動賽車的能力，仍希望未來企業、學校能持續支持，讓學生可在產業界發光發熱。

12/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

