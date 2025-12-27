台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

記者許敏溶／台北報導

由台灣大學學生組成的台大賽車隊，今（27日）在校園內舉行第六代賽車 「Epsilon 6」（EP6）動態展演。EP6是由台大學生親手設計並耗時1年打造，今年9月更遠征日本名古屋的學生方程式聯賽，與80多所大學一同較量，拿下兩項大獎與電車組總成績第11名，也是賽車隊創隊7年以來首度達成全項目完賽的新里程碑。

台大賽車隊由台大跨系學生組成，自行設計打造電動方程式賽車。在創隊7年後，今年首度在日本名古屋的學生方程式聯賽中，拿下JAMA Chairman Award 與 Sportsmanship Award 2項大獎，並取得電車組總成績第11名佳績。今天在校長陳文章主持下，台大賽車隊在校內舉行直線加速、過彎迴轉等動態展演，獲得師生一致好評。

▲▼台大賽車隊EP6 今天在校內進行動態展演，校長陳文章（右一）等人到場。（圖／記者許敏溶攝）

台大賽車隊第8屆隊長胡維哲指出，今年對賽車隊而言是別具歷史性一年，賽車隊花了7年時間，首度在國際舞台日本完賽並獲得兩項大獎，但過去賽車隊曾窮到只剩5000多元，大家都不放棄，最終EP6拿下電車組總成績第11名。

胡維哲進一步說明，EP6 採用動態分離式懸吊設計，擁有靈活底盤調校機制。動力系統方面採用雙驅架構，在過彎時以電腦分配左右2輪的扭矩進行循跡修正補償，再加上強大的空氣力學套件，使EP6 擁有一流的彎道性能。

他表示，預計明年8月將以目前正在著手開發的車輛「 EP7」再度征戰日本；接下來將專注在動力系統與車身架構升級，預計將以四輪驅動取代現有的雙驅架構，提高功率輸出與循跡控制彈性，車身方面則朝碳纖單體殼進行研究，藉此減輕賽車重量。

台大校長陳文章肯定台大賽車隊學生的努力，他回憶自己擔任工學院長時，台大賽車隊也曾來募款，而隊員組成很特別，涵蓋機械、歷史、會計系等科系。

陳文章說，這些年賽車隊一步一腳印，今年在日本不僅完賽，並獲得兩項大獎，這也顯示，領袖人才要具備團隊合作能力，勇於嘗試不可能任務，要去冒險，學生到台大後若害怕失敗，就不容易做大事，台大賽車隊成員展現不怕失敗精神，是培養新一代人才的典範，相信學生在上述經歷過後，將來若去創業會非常成功。

▲▼台大賽車隊首度在日本學生方程式聯賽達成全項目完賽新里程碑。圖為EP6 今天在校內進行動態展演。（圖／記者許敏溶攝）

台大賽車隊指導教授、機械系教授詹魁元表示，賽車隊成員以機械工程學系為主，並有電機工程學系、工商管理學系、會計學系、生物產業傳播暨發展學系以及歷史系等的學生一同參與。而賽車隊過去7年走來累積不少經驗，現已經有穩定自製電動賽車的能力，仍希望未來企業、學校能持續支持，讓學生可在產業界發光發熱。