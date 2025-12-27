無聊兜風抓包妻外遇　夫拍到小王「關鍵部位」反挨告

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫2023年1月某日深夜無聊開車外出閒晃，沒想到撞見妻子小芸（化名）與鄰居阿茂（化名）在路邊車上幽會，氣得立刻拿出手機錄影蒐證，影片中有拍到阿茂的下體，結果事後他竟挨告無故竊錄。嘉義地院法官法官日前審理之後，認為人夫並非無故竊錄，最終裁定他無罪。

▲人夫撞見妻子小芸和鄰居阿茂在車上幽會，錄影蒐證卻遭一狀告上法院。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，人夫被指控在2023年1月某日開車尾隨小芸和阿茂，並趁兩人的車輛在路邊臨停時，一手拿著手電筒一手拿著手機，上前竊錄車內活動，過程中有拍到阿茂的下體。檢方認為人夫涉犯刑法第315條之1第2款之無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪嫌，訊後依法將他起訴。

人夫則辯稱，事發當天因為覺得很無聊，加上妻子不在，才決定開車出去兜風，而且他之前就覺得妻子有時候出門的理由很奇怪，所以下意識想要開車出去看能不能遇到，沒想到真的撞見這樣的狀況，當下的反應當然是立刻錄影存證。

嘉義地院法官認為，事發時間是晚間11點左右，地點為一般的鄉間道路，如果沒有刻意使用光源照射，根本無法窺見阿茂的車內狀況，雖然人夫的確是在未經當事人同意之下，拍攝非公開活動畫面，但在這件事情發生之前，他也確實沒有任何具體證據可以維護自己的配偶權。

法官表示，人夫是為了蒐集侵害配偶權的相關證據，才會使用手機錄下車內畫面，僅對阿茂的私領域造成單次侵害，錄得的影片時間也只有短短10秒，和透過GPS裝置、密錄器、針孔攝影機等設備全面隱密監視的方式相比，侵害手段顯然較為輕微。

法官指出，從本案的行為目的、蒐證手段、場所、持續時間等情形綜合判斷，人夫並非「無故竊錄」阿茂的身體私密部位，對阿茂的隱私權干預程度不大，與刑法第315條之1第2款之無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪的構成要件不符，自然無法以該罪責相繩，最終裁定他無罪，全案仍可上訴。