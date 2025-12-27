　
政治

首度結合原創音樂施放　外交部預告「101跨年煙火」分5段落

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

眾所矚目的台北101跨年煙火即將登場，外交部昨（26日）透露，今年整場煙火依設計分為5個主要段落，還將首度結合原創音樂進行規劃，隨著音樂節奏推進，煙火效果逐步鋪陳，外交部表示，屆時也會提供衛星轉播訊號，歡迎全球電視台及網路媒體播出。

外交部表示，今年台北101跨年煙火首度結合原創音樂進行整體規劃，並與「台北流行音樂中心」合作，將音樂創作融入煙火設計之中，透過聲光同步的呈現方式，強化跨年煙火的整體敘事與觀賞層次。

外交部指出，整場煙火依設計分為5個主要段落，隨著音樂節奏推進，煙火效果逐步鋪陳，呈現多元色彩變化與節奏轉換，展現結合音樂與視覺藝術的跨年演出特色。

外交部進一步指出，本次煙火施放的精華短片，也將於活動後剪輯完成並上傳至外交部「潮台灣」（Trending Taiwan）YouTube 頻道，供各界點閱觀賞。

此外，外交部也會提供「2025-2026 台北101大樓跨年煙火」之衛星轉播訊號，歡迎全球電視台及網路媒體自台北時間31日23時55分起下載播出，相關衛星轉播資訊已透過我國在全球各駐外館處轉知當地媒體，並同步提供國際媒體駐台記者運用。

最後，外交部表示，台北101大樓跨年煙火秀多年來吸引國際關注，已成為台灣具高度國際辨識度的跨年活動之一，廣獲國際媒體報導，而台北101跨年煙火近年也持續導入創新手法，結合音樂與多媒體元素，展現台灣城市活力與文化創意，向世界呈現鮮明而多元的台灣意象。



外交部101煙火台北101台灣跨年101轉播

