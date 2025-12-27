鄭麗文盼赴陸見習近平　連勝武：用嘴巴講總比用砲彈打好

▲連勝武。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文26日接受廣播節目訪問時指出，她期待明年上半年能前往中國大陸訪問，並強調，如果成行，會面對象就是中共中央總書記習近平。對此，KMT Studio召集人連勝武今（27日）日表示，能見到一定是好事，兩岸現在需要的是溝通交流，「用嘴巴講，總比用砲彈打好」。

國民黨中央委員投票今日登場，連勝武這次首次參與中央委員選舉成為候選人，更在一大早前往投票，他表示，今天投票有很多第一次，他第一次自己當候選人，第一次蓋這麼長的選票，蓋了95票，蓋滿了。選舉過程很有趣，他一開始跟大家不是這麼熟悉，到最後都變成好朋友，跟黨內黨代表以及工作人員，一個月時間跑下來，大家感情變好。

媒體問到，這次參選中央委員是否有家族接棒的意味？連勝武則說「太嚴重了啦」，這次純粹是這麼多年自己四處跑 ，聽了很多也認識很多朋友，同時也看了很多人後，認為這時候是一個時間能夠回來貢獻國家及黨。

對於鄭麗文談到，希望明年上半年能赴陸見到習近平，連勝武也說，如果鄭主席能夠去大陸見到對方的領導，一定是好事，兩岸現在需要的是溝通交流，用嘴巴講，總比用砲彈打好，樂觀其成主席能夠成行，跟對岸朋友、領導理性坐下來溝通，看兩邊未來怎麼往下持續走下去。