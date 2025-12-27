惡團逼2男口交互吃糞！女同夥「長髮瑄瑄」錄影作樂　判11年半

▲台中一組惡煞集團囚禁人，又逼其中2人互吃排泄物、性交，昨日上午判決出爐。（圖／中檢提供）



記者許權毅／台中報導

台中一組惡團因為泰達幣糾紛，逼迫2名男性被害人互相口交、吃排泄物，行徑相當惡劣。經中院不公開審理，昨日（26日）依組織、擄人勒贖、強製性交等罪，判主嫌楊男12年8月、彭男13年、何男12年2月、劉女11年6月、劉男11年2月、登男11年10月、許男10年8月，其餘人則分別被判處2年多刑期。

台中地檢署調查，彭姓、楊姓等10多人去年11月與5名被害人，相約在西屯區相約交易虛擬貨幣泰達幣，結果交易破裂，楊男等人強押被害5人至北區一間招待所，將人囚禁在此，並且脅迫其中一人將虛擬錢包內1萬3143顆泰達幣，轉至彭男虛擬錢包內，轉賣獲利40萬不法所得。

▲專案小組當時攻堅逮人。（圖／中檢提供）



當日凌晨，眾人還是不滿交易糾紛，開始持皮帶、酒瓶等物，毆打其中2名被害人，並且指示少年去購買保險套、潤滑液，逼迫2名被害人脫光衣服，要求自慰，再要求2人互吃性器，甚至逼迫互吃排泄物，2人遭毆打不敢不從，還遭眾人圍觀錄影拍照。

後續，楊等人將5名被害人分別移至別處摩鐵、賓館，並且向家屬勒贖金錢，並且二度逼迫其中在摩鐵內的2名被害人再次自慰、互相口交。有家屬報案後，警方在某賓館救出2名被害人，摩鐵內嫌犯與被害人又轉移至豐原某宮廟，其中一名被害人跳車脫困，另一人在隔天才遭釋放。

▲唯一女同夥劉女遭判11年半刑期。（圖／記者許權毅攝）



細看起訴書，該集團中唯一一名女共犯劉女，涉案情節重大，甚至數次駕車轉移被害人位置，劉女並將被害人手機內SIM卡拔除，換成無法通話之黑莓卡，趁機勒贖5千元。眾人逼迫2名被害人自慰、互相口交時，劉女也在一旁跟著錄影，十分惡劣。台中地檢署依組織犯罪、擄人勒贖、強制性交等罪起訴。

台中地院昨日上午11點宣判，依組織等罪判主嫌楊男12年8月、彭男13年、何男12年2月、劉女11年6月、練男2年2月、劉男11年2月、登男11年10月、林男2年2月、張男2年8月、許男10年8月。