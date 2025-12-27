　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

安泰醫院「47.2％違建」大火釀9死　監院糾正屏東縣府、衛福部違失

▲立委蘇清泉會中發言 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲屏東安泰醫院榮譽院長、國民黨立委蘇清泉。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者杜冠霖／台北報導

由藍委蘇清泉擔任榮譽院長的屏東安泰醫院，去年發生嚴重火災事故，造成9人死亡。監察院26日指出，屏東縣府長期未察該院違建面積高達47.2％，另揭衛福部評鑑全國醫院公安涉有系統性違失，81家列管違建醫院竟70家通過評鑑。監察院近日通過糾正屏東縣政府城鄉處、衛生局、東港鎮公所及衛生福利部。

屏東縣東港鎮安泰醫院去年發生嚴重火災事故，造成1名醫院員工及8名住院病患共9人死亡，多人嗆傷，火勢更延燒至多樓層，造成建築物嚴重毀損事件。監察院調查揭露，屏東縣府長期未察該院違建面積高達47.2％，另揭衛福部評鑑全國醫院公安涉有系統性違失，81家列管違建醫院竟70家通過評鑑。監察院於12月17日社會福利及衛生環境委員會通過監委葉大華、葉宜津、施錦芳所提調查報告，糾正屏東縣政府城鄉發展處、衛生局、東港鎮公所及衛生福利部。

糾正案文指出，安泰醫院違建面積為1萬310平方公尺，違建面積占合法面積達47.2％，該院於94年10月至96年4月間違法增建時，屏東縣政府（城鄉處、衛生局）及東港鎮公所未能切實查處，放任醫院於大幅違建內做醫療使用。

另據內政部消防署統計，全國469家醫院中，94年至113年共計發生98件醫院火災，其中，起火原因以電氣因素55件為首(占56.1%)，起火地點則以機房起火13件(占13.3%)為首，本案安泰醫院大火起因即為電器因素及機房起火，顯見醫院公共安全與消防管理，已有病灶。

調查指出，全國類似安泰醫院存有公安疑慮且「應予列管」之違建醫院家數計有81家（含11家公立醫院），雖違建情節各有不同，然已涉違反醫療法第14條及醫院設立或擴充許可辦法第10條等規定擅自「擴充樓地板面積」，其中計有70家通過衛福部之醫院評鑑，業已影響民眾對政府之信賴。

監委們指出，醫院為特許事業，「醫院評鑑」之核心目標，除高品質的醫療照護外，更應該要注重醫院硬體安全管理，尤其是公共安全及消防設施設備之稽核，均應以本案為鑑徹底檢討改進與強化。唯病人安全，才有醫療安全。

監察院說明，去年安泰醫院為處理山陀兒強烈颱風帶來之積水問題，工作人員錯誤操作延長線，將使用中之延長線線身置於堆放可燃物品之增建機房地面，導致電線短路出現火花並開始燃燒，火勢更延燒至多棟樓層，造成建築物嚴重毀損，大火共造成9人死亡、多人嗆傷。

經查，安泰醫院合法建築面積2萬1,830平方公尺，其A、B、C、D棟及復健大樓、動力供應中心等違章建築（下稱違建）面積為1萬310平方公尺，違建面積占合法面積達47.2％，惟該院於94年10月至96年4月間違法增建時，屏東縣政府（城鄉處、衛生局）及東港鎮公所未能切實查處其大肆違建，任其擴大規模，復又，於後該府衛生局亦放任醫院於違建內做醫療使用，卻未能有效查處，致生事端。

根據監察院今年10月履勘現場，仍有違建繼續使用，並有新增圍牆及未經許可之設備設施、批價掛號櫃台放置於馬路邊等情事，該府就違建部分未依法勒令停止使用、或斷水斷電，違失情節嚴重。另，該府於95年至112年間受理廠商之建築物防火避難設施與設備安全檢查申報，欠缺複核及抽查機制，以致於未發現廠商申報不實長期作假等情事，而縣府消防局雖有稽查，但僅能依法要求設置並改善消防設備，對於違章建築違規使用，存而不論，均已損害政府形象甚深，違失情節重大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逼2男口交互吃糞！「長髮瑄瑄」下場曝
快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火
扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫
更冷天氣要來了　鄭明典1圖示警：第二周北風更強
貴金屬史詩級行情！白銀暴漲　與黃金、鉑金同刷新高
快訊／三重情侶雙亡　陳屍床上
割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬！網喊：快

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共20架次共機艦出海擾台　發射運載火箭經台灣中部上空大氣層外

國民黨禮讓高虹安選竹市　陳學聖質疑：這算哪門子藍白合

林奕華率團赴上海出席雙城論壇　蔣萬安明出發當天來回

鄭麗文盼赴陸見習近平　連勝武：用嘴巴講總比用砲彈打好

張顯耀任藍營智庫執行長　王婉諭轟「兩度涉共諜案」：自貼親中標籤

中國嗆日本「國防預算」創新高　矢板明夫：最沒有資格指責他國

服氣了！才放話不排除脫黨選彰化縣長　邱建富認民調公正「要團結」

首度結合原創音樂施放　外交部預告「101跨年煙火」分5段落

安泰醫院「47.2％違建」大火釀9死　監院糾正屏東縣府、衛福部違失

反年改法案恐「副署＋不執行」？　林濁水揭：行政院唯一可以走的路

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

中共20架次共機艦出海擾台　發射運載火箭經台灣中部上空大氣層外

國民黨禮讓高虹安選竹市　陳學聖質疑：這算哪門子藍白合

林奕華率團赴上海出席雙城論壇　蔣萬安明出發當天來回

鄭麗文盼赴陸見習近平　連勝武：用嘴巴講總比用砲彈打好

張顯耀任藍營智庫執行長　王婉諭轟「兩度涉共諜案」：自貼親中標籤

中國嗆日本「國防預算」創新高　矢板明夫：最沒有資格指責他國

服氣了！才放話不排除脫黨選彰化縣長　邱建富認民調公正「要團結」

首度結合原創音樂施放　外交部預告「101跨年煙火」分5段落

安泰醫院「47.2％違建」大火釀9死　監院糾正屏東縣府、衛福部違失

反年改法案恐「副署＋不執行」？　林濁水揭：行政院唯一可以走的路

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

獨／霸氣特斯拉隨性上路「亂停又盲切」　誇張連續3違規畫面曝

道奇Kiké化身「藍色聖誕老人」　驚喜探訪送暖孩子笑開懷

快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火

搭訕女店員要到LINE！他加好友才知「已婚有2孩」尷尬了　兩派吵翻

中共20架次共機艦出海擾台　發射運載火箭經台灣中部上空大氣層外

惡團逼2男口交互吃糞！女同夥「長髮瑄瑄」錄影作樂　判11年半

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因：沒想到有一天

扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫曝光

無聊兜風抓包妻外遇　夫拍到小王「關鍵部位」反挨告

【摩西分海？】吊車煞車失靈倒退嚕300公尺！ 鏟飛路樹後車緊急閃躲

政治熱門新聞

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

柯文哲AI玩上癮！問Deepseek維尼是禁忌嗎

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

北捷驚魂未定蔣萬安執意赴上海　他轟：棄市民於不顧

新北割頸案湧千萬捐款　受害楊家致謝籲暫停捐款：幫助更需要的人

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

被寫成害柯文哲的人！沈慶京：作者亂寫

交保後首次！黃國昌辦「為新北應援」活動　柯文哲將出席力挺

批高雄觀光六都墊底　詹江村揭數據

老農年金加碼、憲判可公投推翻、新版助理費除罪化　國會逕付二讀

政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

台美關稅「已大致達成共識」　經貿辦：總結會議後對外說明

彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票

鄭麗文鬆口訪陸時程　盼明年上半年見到習近平

更多熱門

相關新聞

拼出線參選2026宜蘭縣長　吳宗憲：走進鄉鎮把地方拚得更好

拼出線參選2026宜蘭縣長　吳宗憲：走進鄉鎮把地方拚得更好

2026年底縣市長選舉還剩下一年左右的時間，國民黨方面有意參選的立委吳宗憲和宜蘭縣議會議長張勝德，積極爭取出線。吳宗憲26日晚特別舉辦「宜蘭走新路 作伙拚進步」活動，特別前往宜蘭五穀廟。吳宗憲說，在神農大帝的見證下，他會繼續走進每個鄉鎮、每條巷弄，聽大家的心聲，讓宜蘭的路更順、產業更穩、環境更美，把宜蘭拚得更好。「宜蘭走新路，咱作伙拚進步」。

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

快訊／北捷案再1傷者出院！4人仍住一般病房治療中

快訊／北捷案再1傷者出院！4人仍住一般病房治療中

藍白提案彈劾賴清德　綠：假彈劾真亂政不審預算當薪水小偷

藍白提案彈劾賴清德　綠：假彈劾真亂政不審預算當薪水小偷

老農年金加碼、憲判可公投推翻、新版助理費除罪化　國會逕付二讀

老農年金加碼、憲判可公投推翻、新版助理費除罪化　國會逕付二讀

關鍵字：

國民黨蘇清泉安泰醫院屏東縣政府違建醫院評鑑監察院衛福部

讀者迴響

熱門新聞

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

職場奴性最強星座Top3

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面