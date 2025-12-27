安泰醫院「47.2％違建」大火釀9死　監院糾正屏東縣府、衛福部違失

▲屏東安泰醫院榮譽院長、國民黨立委蘇清泉。（圖／蘇清泉服務處提供）



記者杜冠霖／台北報導

由藍委蘇清泉擔任榮譽院長的屏東安泰醫院，去年發生嚴重火災事故，造成9人死亡。監察院26日指出，屏東縣府長期未察該院違建面積高達47.2％，另揭衛福部評鑑全國醫院公安涉有系統性違失，81家列管違建醫院竟70家通過評鑑。監察院近日通過糾正屏東縣政府城鄉處、衛生局、東港鎮公所及衛生福利部。

屏東縣東港鎮安泰醫院去年發生嚴重火災事故，造成1名醫院員工及8名住院病患共9人死亡，多人嗆傷，火勢更延燒至多樓層，造成建築物嚴重毀損事件。監察院調查揭露，屏東縣府長期未察該院違建面積高達47.2％，另揭衛福部評鑑全國醫院公安涉有系統性違失，81家列管違建醫院竟70家通過評鑑。監察院於12月17日社會福利及衛生環境委員會通過監委葉大華、葉宜津、施錦芳所提調查報告，糾正屏東縣政府城鄉發展處、衛生局、東港鎮公所及衛生福利部。

糾正案文指出，安泰醫院違建面積為1萬310平方公尺，違建面積占合法面積達47.2％，該院於94年10月至96年4月間違法增建時，屏東縣政府（城鄉處、衛生局）及東港鎮公所未能切實查處，放任醫院於大幅違建內做醫療使用。

另據內政部消防署統計，全國469家醫院中，94年至113年共計發生98件醫院火災，其中，起火原因以電氣因素55件為首(占56.1%)，起火地點則以機房起火13件(占13.3%)為首，本案安泰醫院大火起因即為電器因素及機房起火，顯見醫院公共安全與消防管理，已有病灶。

調查指出，全國類似安泰醫院存有公安疑慮且「應予列管」之違建醫院家數計有81家（含11家公立醫院），雖違建情節各有不同，然已涉違反醫療法第14條及醫院設立或擴充許可辦法第10條等規定擅自「擴充樓地板面積」，其中計有70家通過衛福部之醫院評鑑，業已影響民眾對政府之信賴。

監委們指出，醫院為特許事業，「醫院評鑑」之核心目標，除高品質的醫療照護外，更應該要注重醫院硬體安全管理，尤其是公共安全及消防設施設備之稽核，均應以本案為鑑徹底檢討改進與強化。唯病人安全，才有醫療安全。



監察院說明，去年安泰醫院為處理山陀兒強烈颱風帶來之積水問題，工作人員錯誤操作延長線，將使用中之延長線線身置於堆放可燃物品之增建機房地面，導致電線短路出現火花並開始燃燒，火勢更延燒至多棟樓層，造成建築物嚴重毀損，大火共造成9人死亡、多人嗆傷。

經查，安泰醫院合法建築面積2萬1,830平方公尺，其A、B、C、D棟及復健大樓、動力供應中心等違章建築（下稱違建）面積為1萬310平方公尺，違建面積占合法面積達47.2％，惟該院於94年10月至96年4月間違法增建時，屏東縣政府（城鄉處、衛生局）及東港鎮公所未能切實查處其大肆違建，任其擴大規模，復又，於後該府衛生局亦放任醫院於違建內做醫療使用，卻未能有效查處，致生事端。

根據監察院今年10月履勘現場，仍有違建繼續使用，並有新增圍牆及未經許可之設備設施、批價掛號櫃台放置於馬路邊等情事，該府就違建部分未依法勒令停止使用、或斷水斷電，違失情節嚴重。另，該府於95年至112年間受理廠商之建築物防火避難設施與設備安全檢查申報，欠缺複核及抽查機制，以致於未發現廠商申報不實長期作假等情事，而縣府消防局雖有稽查，但僅能依法要求設置並改善消防設備，對於違章建築違規使用，存而不論，均已損害政府形象甚深，違失情節重大。