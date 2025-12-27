　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫曝光

▲范姓男子假冒建設董事之子詐騙，獲利用以購買麥拉倫跑車。（圖／桃園地檢署提供）

▲范姓男子假冒建設董事之子詐騙，獲利用以購買麥拉倫跑車。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

23歲范姓男子涉嫌假冒某建設公司董事之子，誘使被害人等陷於錯誤後，再施以需繳納建案工程款、加碼投資比特幣、可出售AI晶片等詐術，詐得5639萬餘元，並將詐騙所得用以購買麥拉倫跑車、黃金條塊及名錶等財物奢靡度日。桃園地檢偵查終結，建請法院從重量刑14年6月，併科5646萬元之罰金，並聲請沒收其犯罪所得。經法院審理後裁定被告范男120萬元交保，但覓保無著裁定羈押。

▲范姓男子假冒建商董事之子詐騙，獲利用以購買麥拉倫跑車。（圖／桃園地檢署提供）

▲▼現金280萬餘元及1兩黃金金塊5條等。（圖／桃園地檢署提供）

▲范姓男子假冒建商董事之子詐騙，獲利用以購買麥拉倫跑車。（圖／桃園地檢署提供）

檢警查出，范男從2023年11月間起，以假冒知名建設董事之子，並偽造帳戶餘額高達11億 7300 萬元存款截圖，另以自稱投資比特幣及美國股市獲利，或佯稱為AI晶片供應商及知名電腦公司董事等手法，對外佯裝為極具資力之人，誘使被害人等陷於錯誤後，再對被害人等施以需繳納建案工程款、加碼投資比特幣、可出售AI晶片等詐術，共計詐得5639萬餘元，被告再將詐得之款項用以購買麥拉倫跑車、黃金條塊及名錶等財物，藉以隱匿犯罪所得並滿足其奢靡生活。

桃園地檢署檢察官於承辦本案後，即於今年7月11日指揮警方於被告再度要求被害人交付款項時，在桃園市蘆竹區南崁路某處當場逮捕被告，並向法院聲請羈押獲准，另指揮警方於宜蘭縣宜蘭市、新北市土城區之被告住居所處實施搜索，共扣得市價高達800萬元之麥拉倫跑車1輛、特斯拉電動車1輛、現金280萬餘元、百達斐麗名錶1只、名牌愛馬仕花瓶1個及1兩黃金金塊5條等財物。

桃檢對范男長期詐取他人財物奢靡度日詐欺取財案偵查終結，認被告涉犯刑法行使偽造私文書之詐欺取財、洗錢防制法，並考量被告正值壯年，不循合法途徑獲取財物，長期詐取他人財物奢靡度日，不法所得高達5639萬餘元，造成被害人受害甚深，嚴重破壞社會秩序，建請法院從重量處被告應執行有期徒刑 14 年 6 月，併科 5646萬元之罰金，並聲請沒收其犯罪所得。經法院審理後裁定被告范120萬元具保，然因具保無著改以羈押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逼2男口交互吃糞！「長髮瑄瑄」下場曝
快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火
扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫
更冷天氣要來了　鄭明典1圖示警：第二周北風更強
貴金屬史詩級行情！白銀暴漲　與黃金、鉑金同刷新高
快訊／三重情侶雙亡　陳屍床上
割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬！網喊：快

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／霸氣特斯拉隨性上路「亂停又盲切」　誇張連續3違規畫面曝

惡團逼2男口交互吃糞！女同夥「長髮瑄瑄」錄影作樂　判11年半

扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫曝光

無聊兜風抓包妻外遇　夫拍到小王「關鍵部位」反挨告

氣溫急凍！彰化阿伯離奇走失8天　動員百人搜救...家屬PO網協尋

高雄街頭飛車追逐「5公里撞3次」2車追債慘成廢鐵　玩命畫面曝

重機夫妻遊福壽山遭貨車猛撞「拋飛2米」摔砸車頂　恐怖畫面曝

快訊／出租套房飄異味情侶陳屍床上　曾抱怨「生活過不下去」

30萬彩金遭2蒙面男搶劫！台南20歲賭客怒報警　竟是站主一手策畫

自撞報完警「喝酒壓驚」　駕駛挨罰18萬元

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

獨／霸氣特斯拉隨性上路「亂停又盲切」　誇張連續3違規畫面曝

惡團逼2男口交互吃糞！女同夥「長髮瑄瑄」錄影作樂　判11年半

扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫曝光

無聊兜風抓包妻外遇　夫拍到小王「關鍵部位」反挨告

氣溫急凍！彰化阿伯離奇走失8天　動員百人搜救...家屬PO網協尋

高雄街頭飛車追逐「5公里撞3次」2車追債慘成廢鐵　玩命畫面曝

重機夫妻遊福壽山遭貨車猛撞「拋飛2米」摔砸車頂　恐怖畫面曝

快訊／出租套房飄異味情侶陳屍床上　曾抱怨「生活過不下去」

30萬彩金遭2蒙面男搶劫！台南20歲賭客怒報警　竟是站主一手策畫

自撞報完警「喝酒壓驚」　駕駛挨罰18萬元

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

獨／霸氣特斯拉隨性上路「亂停又盲切」　誇張連續3違規畫面曝

道奇Kiké化身「藍色聖誕老人」　驚喜探訪送暖孩子笑開懷

快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火

搭訕女店員要到LINE！他加好友才知「已婚有2孩」尷尬了　兩派吵翻

中共20架次共機艦出海擾台　發射運載火箭經台灣中部上空大氣層外

惡團逼2男口交互吃糞！女同夥「長髮瑄瑄」錄影作樂　判11年半

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因：沒想到有一天

扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫曝光

無聊兜風抓包妻外遇　夫拍到小王「關鍵部位」反挨告

【曾怒嗆檢調】小英男孩關押4月露面了！　低頭銬手傲氣全沒

社會熱門新聞

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

張文5台手機+平板＋電腦　最貴是ROG筆電

少年割頸案高院：未要求接受修復式司法

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

快訊／「小英男孩」鄭亦麟凌晨交保

嗆「人死得不夠多」遭拘　竟是傳產老闆

張文擁5件3C產品　手機停留在2022年

即／三重套房飄異味　情侶陳屍床上

小英男孩收賄　鄭亦麟跟業者父子交保

逆向釀7車連環撞！警揪出又是毒駕送辦

搶孤冠軍旗手叔姪3人反殺債主　丟山區再洗劫名錶現金

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

更多熱門

相關新聞

桃園假貸款詐騙案　警及時識破阻詐

桃園假貸款詐騙案　警及時識破阻詐

桃園市大園區孫姓男子今（26）日上午在大園區某銀行臨櫃匯款，但神情緊張被行員查異狀，立即通報大園警方到場協助。孫男生稱，日前在社群軟體上看到貸款廣告，與對方談妥貸款20萬元，但事後覺得有異欲取消貸款，對方卻語帶威脅要求支付1萬5千元違約金，否則將面臨法律責任，信以為真才前往銀行匯款；警員告知是典型詐騙手法，孫男才恍然大悟，感謝員警及時幫忙。

藍寶堅尼3大超跑＆休旅免費賞車

藍寶堅尼3大超跑＆休旅免費賞車

以為幫忙領個錢沒事　2移工貪小利被逮

以為幫忙領個錢沒事　2移工貪小利被逮

她收「停車金額46元」信件！秒揪1大破綻

她收「停車金額46元」信件！秒揪1大破綻

大盤指數衝28590創高　4檔主動式台股ETF股價刷新記錄　

大盤指數衝28590創高　4檔主動式台股ETF股價刷新記錄　

關鍵字：

假冒建商之子詐騙比特幣AI晶片超跑名錶　

讀者迴響

熱門新聞

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

職場奴性最強星座Top3

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面