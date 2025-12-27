扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫曝光

▲范姓男子假冒建設董事之子詐騙，獲利用以購買麥拉倫跑車。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

23歲范姓男子涉嫌假冒某建設公司董事之子，誘使被害人等陷於錯誤後，再施以需繳納建案工程款、加碼投資比特幣、可出售AI晶片等詐術，詐得5639萬餘元，並將詐騙所得用以購買麥拉倫跑車、黃金條塊及名錶等財物奢靡度日。桃園地檢偵查終結，建請法院從重量刑14年6月，併科5646萬元之罰金，並聲請沒收其犯罪所得。經法院審理後裁定被告范男120萬元交保，但覓保無著裁定羈押。

▲▼現金280萬餘元及1兩黃金金塊5條等。（圖／桃園地檢署提供）

檢警查出，范男從2023年11月間起，以假冒知名建設董事之子，並偽造帳戶餘額高達11億 7300 萬元存款截圖，另以自稱投資比特幣及美國股市獲利，或佯稱為AI晶片供應商及知名電腦公司董事等手法，對外佯裝為極具資力之人，誘使被害人等陷於錯誤後，再對被害人等施以需繳納建案工程款、加碼投資比特幣、可出售AI晶片等詐術，共計詐得5639萬餘元，被告再將詐得之款項用以購買麥拉倫跑車、黃金條塊及名錶等財物，藉以隱匿犯罪所得並滿足其奢靡生活。

桃園地檢署檢察官於承辦本案後，即於今年7月11日指揮警方於被告再度要求被害人交付款項時，在桃園市蘆竹區南崁路某處當場逮捕被告，並向法院聲請羈押獲准，另指揮警方於宜蘭縣宜蘭市、新北市土城區之被告住居所處實施搜索，共扣得市價高達800萬元之麥拉倫跑車1輛、特斯拉電動車1輛、現金280萬餘元、百達斐麗名錶1只、名牌愛馬仕花瓶1個及1兩黃金金塊5條等財物。

桃檢對范男長期詐取他人財物奢靡度日詐欺取財案偵查終結，認被告涉犯刑法行使偽造私文書之詐欺取財、洗錢防制法，並考量被告正值壯年，不循合法途徑獲取財物，長期詐取他人財物奢靡度日，不法所得高達5639萬餘元，造成被害人受害甚深，嚴重破壞社會秩序，建請法院從重量處被告應執行有期徒刑 14 年 6 月，併科 5646萬元之罰金，並聲請沒收其犯罪所得。經法院審理後裁定被告范120萬元具保，然因具保無著改以羈押。