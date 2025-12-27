張顯耀任藍營智庫執行長　王婉諭轟「兩度涉共諜案」：自貼親中標籤



▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前陸委會副主委張顯耀近日確定出任國民黨智庫執行長，然而，時代力量黨主席王婉諭昨（26日）開轟，張顯耀在近10年內，兩度涉入共諜相關案件，國民黨任命這樣背景的人，擔任黨內重要職位，究竟想對內、對外傳達什麼樣的政治訊號？國民黨「親中」的標籤，到底是被抹紅，還是自己貼上的？

王婉諭表示，最近有一則新聞提到，鄭麗文本來打算任命張顯耀擔任副主席兼智庫執行長，並負責督導南部選舉，或許沒有引起太多人關注，卻在國民黨內部掀起不小的爭議。

王婉諭指出，鄭麗文最後不得不去拜會王金平修補關係，並撤回原本的決策，僅任命張顯耀擔任智庫執行長，雖然整起事件聽起來，是國民黨的人事家務事，但問題就出在「張顯耀」這個人身上。

王婉諭直指，張顯耀曾在國安會、海基會、陸委會任職，但最為人熟知的，是他在近10年內，兩度涉入共諜相關案件。

關於張顯耀涉共諜案的經過，王婉諭點出，2014 年，張顯耀在馬英九任內擔任陸委會特任副主委，卻突然遭到去職，隨後即被法務部調查局以涉嫌「外患罪」或「洩漏國防以外機密罪」偵辦，顯示其可能涉及為「中共」蒐集情資。不過台北地檢署於2015年2月10日針對此案偵結予以不起訴處分。

王婉諭進一步點出，在2024 年，張顯耀又因涉嫌在總統大選期間，收受中國大陸官員指示、支持郭台銘參選，遭認定違反《反滲透法》，並於今年初遭到起訴。

王婉諭不解，國民黨任命這樣背景的人，擔任黨內重要職位，究竟想對內、對外傳達什麼樣的政治訊號？國民黨「親中」的標籤，到底是被抹紅，還是自己貼上的？

王婉諭接著細數，國民黨立委堅持赴中參加活動、黨主席主張兩岸同屬一中、黨團封殺國防特別預算。她認為，國民黨當然很清楚，這些作為勢必引發社會對其親中立場的質疑，甚至連國際社會、歐美各國都看得一清二楚

然而王婉瑜不禁質疑，為什麼仍不顧黨內部分人士的反對，選擇繼續向中共靠攏？國民黨是否正在利用中共的文攻武嚇，來換取自身的政治利益？而國民黨內部，真的所有人都認同這樣的對中路線嗎？