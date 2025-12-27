獨／霸氣特斯拉隨性上路「亂停又盲切」　誇張連續3違規畫面曝





▲特斯拉疑似違停在先，還硬切出來擋道，無視其他用路人。一名騎士還冒險逆向通過 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄街頭驚見危險駕駛行為！民眾提供行車紀錄器畫面指出，26日上午10時22分許，一輛黑色特斯拉行經高雄市鼓山區青海路時，先在路邊違規停放，隨後又在未打方向燈情況下起步，以及突然切入主線車道，迫使多名機車騎士緊急煞車閃避，驚險過程全被拍下，引發網友熱議。

路邊違停占道 機車被迫繞行

從第一段影像可見，該輛特斯拉當時停放在路邊白線外側、緊鄰建築物門口位置，車身已占用部分道路空間，導致後方行駛的機車必須提前偏移路線繞行。當時主線車道已有多名機車騎士正常行駛，特斯拉卻在未確認後方車流狀況下，直接橫向切出，行為相當突兀，甚至造成其中一名機車騎士一度冒險逆向通過。

接著畫面顯示，該輛特斯拉起步之後，未見任何左轉方向燈警示，便突然向左方大角度「硬切」入主線車道，迫使後方的汽車緊急煞車並偏移閃避，特斯拉駕駛根本沒有在管其他人，隨意就回到快車道，整個過程險象環生。

▲特斯拉強硬切入內線快車道，沒有打方向燈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方定調「爭道行駛」 三重罰單爆擊

對此，高雄市警察局交通大隊長黃元民檢視完整行車紀錄器畫面後指出，該行為已涉及典型的「爭道行駛」。所謂「爭道行駛」，是指駕駛人在起步或切入車道時，未確實注意周邊是否已有正常行進中的車輛或行人，貿然進入車流，迫使他人緊急煞車或閃避，極易釀成交通事故，警方將持續依法取締。

警方指出，依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第10款規定，汽車起駛前，不讓行進中之車輛或行人優先通行，致使他人需煞車或閃避者，可處新臺幣600元以上、1800元以下罰鍰。

▲特斯拉疑似違停，地上明顯劃有紅線 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲特斯拉就直切出來，根本不管會不會影響到後方機車的通行權。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，該車在起步及變換車道過程中，未依規定使用方向燈，已違反《道路交通管理處罰條例》第42條規定，可處新臺幣1200元以上、3600元以下罰鍰；另在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，亦涉及《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第3款，可再處新臺幣300元以上、600元以下罰鍰。

警方呼籲，駕駛人應確實遵守交通規則，落實「先讓、再行」原則，特別是在機車密集的市區道路，更應提高警覺，避免因一時疏忽造成無法挽回的後果。