罷韓大遊行創意大噴發　「拔舌戰車」驚悚模樣諷韓：言而無信

▲有民眾製作「拔舌戰車」諷刺韓國瑜言而無信。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄罷韓「Wecare」大遊行從21日中午前便已聚集相當多的人潮，甚至下午2點遊行正式開始前，因人數相當多，主辦單位便商請前導部隊先行，直到遊行正式開始後，參加遊行的人龍布滿整個五福路，許多熱心民眾製作相當多的道具，其中有人製作「拔舌戰車」諷刺國民黨總統候選人韓國瑜言而無信，市長當不到幾個月就跑去選總統，模樣相當駭人。

▲▼遊行民眾製作布條對嗆韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



遊行隊伍從文化中心起點開始，高雄市警局已在沿線、隊伍中部署相當多的制服、便衣警力維護公眾安全，雖無衝突事件發生，但是仍有非參加遊行年僅32歲的男子，騎機車在等待遊行人潮通過民權、五福路口時因心肌梗塞倒地，一旁的警方與熱心民眾及志工立即上前協助送醫急救。

▲▼等待遊行隊伍的男騎士突然心肌梗塞送醫急救。（圖／記者洪正達翻攝）

當遊行隊伍通過大立百貨前，有附近大樓的住戶撒下「撒冥紙」，不過後續經警方訪查後，才確定是「陳情文宣」，雖不是刻意鬧場，但仍會通知到案說明，其次在空拍機方面，主辦單位在事前已三令五申希望民眾不要自行放飛，警方在遊行開始前就已請專人手持「空拍機干擾槍」隨行隊伍中避免任何意外發生，所幸最後都平安無事。

▲五福路上有民眾撒陳情文宣，一度被誤認為「冥紙」。（圖／記者洪正達翻攝）

這次的1221挺韓、罷韓遊行大拚場中，原本雙方事前估計的人數大約在30萬和10萬上下，但兩邊的民眾似乎都相當熱情，挺韓「南方崛起」在下午3點半結束前宣布人數已達35萬，「Wecare」遊行原本主辦單位人數估計上相當保守，但遊行路途中不斷有民眾加入，甚至到了終點站鹽埕區大勇路、公園路口人潮也並未散去，在主辦方的估計下，於下午5點對外宣布遊行人數達到50萬，象徵wecare罷免韓國瑜的鬥志相當旺盛，最後罷韓遊行在點亮鏡球下宣布結束。

▲Wecare罷韓遊行最後在點亮高空鏡球後宣告結束。（圖／主辦單位提供）

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