最放心不下的還是高雄！陳其邁深夜發文：和所有高雄人一樣「在乎高雄」





▲陳其邁深夜感性發文。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜上任沒多久就「被動表態」參選總統，引發不少高雄市民不滿，民間團體將在21日發起「罷韓遊行」。同一時間，韓國瑜支持者也發起「挺韓遊行」尬場。行政院副院長陳其邁深夜發文，感性表示自己「到家了」，強調自己跟所有高雄人一樣，都在乎高雄。

陳其邁深夜感性發文「致高雄」，「一年了，你好嗎？在北部工作的親人，有回到你的身邊嗎？一年前，在各式各樣充滿希望的大氣球陪伴下，我們大家開心的與家人、朋友們，一起走在五福路上，期盼你能更好、生活能更幸福。那時的我們，鬥陣作伙心繫你的未來！這樣的心意，讓身為高雄人的我，眷戀不已！」

陳其邁提到，在行政院服務這三百多個日子，南來北往，最放心不下的，還是高雄。登革熱疫情發生，或者高雄作大水，我本能的反應，回家！做我可以做的任何事情。盯著高雄的建設，開會、協調，掌握進度。行政院已核定大林蒲遷村計劃。橋頭科學園區，正全力加速進展。捷運紅線路竹延伸線綜合規劃報告，行政院很快就會核定。

陳其邁指出，行政院在日前也已經核定捷運黃線、國道10號里港延伸至六龜的可行性評估。台86向東延到內門的可行性評估，催促國發會積極審議中。捷運紅線林園延伸線，市府於上月陳報可行性研究，目前交通部也會加速審查。

陳其邁說，這些都讓他對故鄉的未來發展，感到雀躍不已，「這是我對你的承諾，也是我對自己的承諾。」

陳其邁表示，今晚，在台北忙完後，趕上高鐵，匆忙在車上解決了晚餐。當廣播響起「列車即將抵達左營」，告訴他，「到家了」。他期待明天一定是個非常非常好的天氣，「因為你、我和所有高雄人一樣，都在乎高雄。We care. We do care！」