挺韓氣勢嚇死人！國旗上印「韓國瑜簽名肖像」　粉絲搭遊覽車一路搖旗吶喊

▲韓粉搭遊覽車自北部南下高雄，一路揮旗吶喊。（圖／翻攝臉書「2020韓國瑜總統 宜蘭後援會」）

記者莊智勝／高雄報導

「南方崛起 高雄光榮周年慶大遊行」21日中午正式展開，起點凹仔底公園自昨晚開始已經搭起舞台，今上午8時許活動還未正式開始，就已有百名韓粉到場卡位，情緒高昂地揮舞國旗。臉書社團「2020韓國瑜總統宜蘭後援會」還有網友PO出影片，熱情的支持者搭乘遊覽車南下高雄表態力挺，還在車內揮動國旗、高喊口號「庶民選總統、總統選庶民」，氣氛相當熱絡。

挺韓、罷韓大遊行同於21日登場，雙方人馬距離僅有3.8公里，互相較勁意味濃厚；挺韓大遊行預計中午12時開始，支持者從神農路凹仔底公園集結、出發，預計經過博愛二路、明誠二路、自由二路、新庄仔路、博愛三路、最後到文自路微笑公園。韓國瑜競選辦公室預計這場挺韓遊行將破20萬人。

「我們要出征！」有挺韓網友在臉書社團PO出影片，將韓國瑜的簽名肖像印在青天白日滿地紅的國旗上，遊覽車上坐滿了挺韓的熱情群眾一路南下高雄，每個人臉上都洋溢著笑容，不斷在車內揮舞國旗，高喊「國瑜、國瑜、韓國瑜」、「凍蒜、凍蒜、韓國瑜」、「國家安全，人民有錢」、「庶民選總統、總統選庶民！」

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▼主持人拿著印有韓國瑜肖像、簽名的國旗，帶領眾人呼喊口號。（圖／翻攝臉書「2020韓國瑜總統 宜蘭後援會」）