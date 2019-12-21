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臉書揪志士潛罷韓陣營發動夜襲　警嚴密監控「一藍一紅襪」人士

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▲▼挺韓大遊行，韓粉高鐵站。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網友在臉書發文夜襲罷韓陣營引起警方注意，發文的男工程師主動到案說明。（圖／記者吳奕靖攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名自稱挺韓的大陸人「范文希」，在臉書上發文號召韓軍志士，穿罷韓服飾潛入對方陣營發動夜襲，甚至還公告活動要穿「一藍一紅襪」做為自己人的識別，事後該名網友陳姓男子雖已主動投案辯稱「想看韓粉反應」，不過警方在1221大遊行中，仍會嚴密注意有無穿著「一藍一紅襪」的人士出現。

據悉，該名29歲家住桃園的陳姓資訊工程師，在網路上自稱是范文希的大陸人，並在挺韓社群張貼要徵求志士，穿罷韓服飾反滲透對方陣營，還說要穿「一藍一紅」襪為自己人識別，此文一出引起高雄警方注意。

陳男獲悉高雄警方正在找他，13日隨即主動致電警方，並立刻前往公司附近的大直派出所投案，陳男向警方供稱，當時在公司上班，利用公司電腦上臉書，為了想看「韓粉」的反應，於是才會在臉書上自稱挺韓大陸人。

且陳又在文中說到「12月開始夜襲倒數」、「為了韓國瑜，我要天天攻擊綠營社團，讓他們崩潰」。但陳男強調，自己並沒有特定支持者，事後大直派出所也將內容交由高雄處理，高雄刑大則依《社會秩序維護法》裁處。

但高雄警方仍不敢大意，隨時留意是否因網路效應引發民眾跟隨，也在場隨時監控有沒有人穿「一藍一紅」襪，並指出不容許有任何人利用網路平台號召群眾做出不法情事。

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