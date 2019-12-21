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正妹空姐休假挺韓…一路南下超感動！身穿國旗裝「甜蜜打氣」：加油

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記者陳雕文、莊智勝／高雄報導

「南方崛起 高雄光榮周年慶大遊行」21日中午正式展開，起點凹仔底公園上午8時就已陸續湧入挺韓民眾。《ETtoday新聞雲》記者南下高雄時，還在高鐵站發現身穿紅藍國旗裝的年輕女韓粉，上前詢問後竟發現2人都是職業空姐，趁著今天休假自台北南下，專程到高雄力挺韓國瑜。

▲▼1221挺韓大遊行，正妹空姐搭高鐵南下挺韓國瑜。（圖／記者陳雕文攝）

▲正妹空姐搭高鐵南下力挺韓國瑜。（圖／記者陳雕文攝）

身穿國旗裝、留著一頭秀麗短髮的的成姓正妹說，今天一早7點多與同為空姐的蘇姓好友搭乘高鐵從台北南下，到高雄參加挺韓大遊行，「因為我們想要支持韓國瑜，希望國家的未來可以越來越好！年輕人要站出來，挺韓的年輕人應該要多多發聲，所以我覺得要代表年輕人，其實還是很多年輕人支持他！」

成姓正妹說，一早搭高鐵南下，在車廂中也有看到許多身穿紅藍衣的韓粉，「我覺得滿感動的，一路從北到南都有，加油！」

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▼成女（左）表示，其實還是有很多年輕人支持韓國瑜。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼1221挺韓大遊行，正妹空姐搭高鐵南下挺韓國瑜。（圖／記者陳雕文攝）

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