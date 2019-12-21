嘆蔡英文「不是壞人」　陳佩琪：為何放任國家讓派系吃乾抹淨？

▲陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪21日在臉書發文提到總統蔡英文，她說自己在2016年政黨輪替、新政府未上任時，她曾在演講中提到蔡英文不同於國際知名的女性政治人物「她不是靠她爸爸是誰，或是仰賴她先生是誰，她就是靠她自己…」。但陳珮琪事後回想，不知道當時民進黨已經對柯文哲啟動殲滅計畫，「一個不是壞人的人，為何會放任國家讓派系如此吃乾抹淨？」

陳佩琪表示，台灣會淪落到靠撒幣和抹黑、抹紅來選舉， 說來不意外。談到女性議題，她說自己在2016年的政黨輪替、新政府未上任之時，曾應邀演講，當時她向聽眾說，「我們終於有一個女總統了」，「她跟過去女性從政或國際上知名的女性政治人物不同」， 「她不是靠她爸爸是誰，或是仰賴她先生是誰， 或她是政治受難者或是政治受難者家屬，她就是靠她自己…」。陳佩琪說，自己當時真的是這麼認為的。

「事後回想，那時我和先生真的是傻呼呼」，陳佩琪提到，不知道當時民進黨已經認定柯文哲是他們鎖定的未來潛在對手，「已經對他啟動殲滅計畫了」。陳佩琪指出，那時親綠電視台就常發佈「柯氏夫妻低著頭不發一語，如過街老鼠般走到裡面去了。」類型的新聞，PTT一些不經查證的黑消息更是政治中心的主要新聞來源。

陳佩琪質問，第一位女性總統誕生了， 立委席次也大獲全勝了，但「真的就為了下屆自己的連任，和為了讓她們的黨永握政權，就要這樣對付先生？」她說，婆婆曾講過「蔡英文也不是什麼壞人」 ，但「一個不是壞人的人，為何會放任國家讓派系如此吃乾抹淨？」

陳佩琪舉過去的北農人事爭議為例，「是她的能力不好？還是初始的從政背景，導致她為了連任不得不然？」她感嘆，或許每個人被說能力不好，都會氣噗噗， 但「到底是什麼原因，會如此管不住下面的人，要讓整個國家被人如此掏空呢？」

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