蘇貞昌、陳其邁宣傳政績大玩「神秘TAG」：國家賺錢人民分紅！

記者蔣婕妤／台北報導

2020選戰倒數23日，近日被網友發現臉書及IG出現「神秘TAG」，不少網紅小模帳號集體PO出類似手勢的照片，貼文中一定有「宣告我的投票意志、國家賺錢人民分紅、我要好薪情」三個標籤。行政院長蘇貞昌和行政院副院長陳其邁超迅速跟上時事，一起透過臉書宣傳政績，同時不忘加入「神秘TAG」行列。

蘇貞昌19日透過臉書宣傳院會內容及政績，貼文一開頭先標籤「國家賺錢人民分紅」。他表示，政府不但減稅增福利、國家稅收增加、年度結算也照樣有賸餘，這就是有政府會做事，「政府賺錢，當然要花心思更照顧人民，未來，政府要增加育兒津貼，減輕爸媽負擔。長照2.0也要五個增加。」

陳其邁貼文寫道，面對美中貿易競爭衝擊，蔡英文總統抓緊機會，有政府會做事，繳出亮麗成績單，包含三方案今年已有近280家廠商通過審查、投資總金額突破8,332億元、創造超過67,601個國內就業機會。

陳其邁指出，重要的是今年底就有超過2,398億元投資將落實到位。其中六都投資分布以桃園市1,975億元最多，其次為高雄市1,642億元，「行政院就是要把握住下一個世代的產業競爭，解決產業五缺，積極招商引資，將台灣定位為高階產品製造中心，打造成為智慧製造基地，建立完整產業供應鏈。」文末，他也不忘標籤「國家賺錢人民分紅」。

看到蘇貞昌和陳其邁跟上時事梗，網友笑翻留言，「笑死資訊更新的好快」、「#我要好薪情」、「院長團隊真正內行」、「太跟的上了吧」、「衝衝衝有追到時事梗喔」、「 蘇貞昌衝衝衝院長跟上速度很快唷！」

▼陳其邁透過臉書宣傳政績。（圖／翻攝自陳其邁臉書）