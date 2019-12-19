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屏東觀光界重量級人士　推薦立委鍾佳濱連任

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▲台灣觀光協會葉菊蘭會長在19日率各觀光界人士在屏東立法委員鍾佳濱競選總部呼籲支持蔡英文、鍾佳濱連任總統、立委。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣觀光協會葉菊蘭會長在19日率各觀光界人士在蔡英文、鍾佳濱屏東聯合競選總部呼籲支持蔡英文、鍾佳濱連任總統、立委。。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣觀光協會葉菊蘭會長在19日率各觀光界人士在屏東立法委員鍾佳濱競選總部呼籲支持蔡英文、鍾佳濱連任總統、立委，持續完備台灣、屏東的觀光環境。

屏東縣觀光協會榮譽理事長郭子義表示，鍾佳濱過去在副縣長任期內對屏東大小事務稔熟也非常支持，這4年也一直都運用立法專業替屏東發聲，如爭取高鐵、榮總充實屏東交通、醫療資源，尤其是高鐵，甚至比交通部官員還要專業。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟榮譽理事長張福生表示，鍾佳濱在爭取偏鄉教育資源非常有感；在教育、文化的軟體面又可搭配新南向，讓屏東國中小成為跟東南亞學生交流的基地，讓屏東在地的孩子，不用出國也可以與國際接軌，擁有跨文化學習的機會。

台灣觀光協會葉菊蘭會長則回憶過去擔任立委時，鍾佳濱就在國會當助理，一路從副縣長到現在要連任立委，經歷完整又屏東熟悉，呼籲各界好友支持捍衛自由民主的立委鍾佳濱，不要讓下一代身處沒有自由的世界。

鍾佳濱說，日本是海島國家鎮，暢通完善的軌道建設吸引自由行的背客絡繹不絕，並指出觀光發展的硬體就是要靠交通，因此高鐵延伸是打造環島高鐵的重要指標，後續的軌道建設，都能讓台灣觀光的交通夠便利舒適，吸引國外觀光客前來觀光。

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