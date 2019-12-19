桃園第五選區／藍綠現任立委「2搶1」　呂玉玲蔣絜安雙姝對決

▲桃園市立委第五選區呈現藍綠現任立委雙姝對決，18日在選委會抽籤後候選人合影。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市第五選區（龍潭、平鎮區）共有五位候選人參選，其中現任國民黨立委呂玉玲與民進黨不分區立委蔣絜安雙姝對決最受矚目，另外，代表勞動黨出擊的劉芳萍、國會政黨聯盟的張誠與無黨籍易乃文都來勢洶洶，各自為政黨爭取選民支持，本選區呈現5搶1一級戰區。

▲尋求立委三連霸的國民黨籍立委候選人呂玉玲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

在第五選區尋求連任的呂玉玲是國民黨在本屆唯二保住立委席次區域，呂玉玲的夫婿是前平鎮市長陳萬得也是現任市議員，夫妻倆一同為平鎮、龍潭選區打拚備受好評；呂玉玲在立法院勤於問政，在地方深耕基層，擁有雄厚民意基礎，尤其本屆選舉在國民黨極度低迷氛圍之下，仍能順利連任，讓藍營支持者軍心大振，此次挾著挑戰三連霸決心廣受支持者期待。

▲從不分區立委挑戰區域立委的民進黨籍蔣絜安在立法院表現亮眼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

民進黨提名的蔣絜安從桃園市府客家事務局長被現任市長鄭文燦力挺以不分區立委進入立法院，任內一年多來表現亮眼還獲得國會評鑑第一名好評，儼然已成為民進黨明日之星，外型亮麗的她是「客家文學之母」鍾肇政的長媳，曾任桃園市政府客家事務局長，在立法院為客家族群喉舌，成功爭取13億元的前瞻基礎建設預算，這次挑戰區域立委雖飽受壓力，在市長鄭文燦操兵下，有機會將落後頹勢扳平甚至贏得本區域立委席次。

▲勞動黨推出的立委候選人劉芳萍，長期致力於勞工權益爭取與勞資爭議調解工作。（圖／翻攝自桃園市選委會）

本選區除國民兩黨雙姝對決外，還有勞動黨推出的候選人劉芳萍，勞動黨本屆在桃園市推出2位候選人，雖然欠缺知名度，但劉芳萍努力為勞工爭取權益、調解勞資糾紛與宣揚勞動黨理念，也是勞動黨極力培養的政治明星，希望爭取勞動黨不分區立委席次。

▲國會政黨聯盟推出的立委候選人張誠，是中科院研發雄風三型飛彈的總工程師。（圖／記者沈繼昌攝）

國會政黨聯盟推出的張誠，擁有美國伊利諾大學計算機科學博士高學歷，出身軍人的他還是中科院雄風三型飛彈的總工程師，張誠主張國家方向需要正視兩岸和平關係、科技發展能振興民生經濟、重整資源照顧弱勢與科技興國、智慧治國，期許選民要選會做事的人。

▲無黨籍立委候選人易乃文出身軍旅，參選是希望政府重視教育、國防與環保等議題。（圖／翻攝自易乃文臉書）

無黨籍的易乃文也出身軍旅，曾官拜上校旅長，擁有彰師大工業教育與技術學系博士學歷，易乃文主張找回台灣社會公平正義，希望自己的參選能喚回政府重視教育、國防與環保等議題，爭取選民支持。

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