蔡英文再合體波特王！喊話首投族：1月11日一起投票守護台灣民主

▲蔡英文二度合體波特王。(圖/翻攝蔡英文Youtube,以下同)



記者呂欣玫/綜合報導

網紅波特王拍片合體總統蔡英文,沒想到因「總統」二字遭到中國大陸行銷公司解約,消息一出引發討論,藍綠一致力挺。而蔡英文在最新一集Youtube節目「英文英文」中,再次邀請到波特王擔任特派員,深入高雄街訪,這也是蔡英文首次透過鏡頭對首投族喊話,呼籲明年的1月11日一起去投票,一起來守護台灣的民主。

波特王這回擔任特派員深入高雄街訪,發現有很多年輕的首投族,蔡英文說,首投族的英文是First-time voters,第一次投票在民主的過程中是一件很重要的事情。她也對首投族喊話,「恭喜首投族,你們投的票會決定台灣的未來,我們一起投票,實現我們想要的未來(Congratulations, first-time voters. Your vote will help decide Taiwan's future, so let's vote for the future that we want.)」。

蔡英文於19日播出的「英文英文」中,也教導大家選舉相關的英文,首先,選舉的英文是election,當選則是win the election;政黨的英文是party,正式一點會說political party;總統的英文叫做president,副總統的英文叫做vice president,立法委員叫做legislator,不過因為立委的工作是負責立法,有時候也會被稱作lawmaker(s)。

接著,蔡英文介紹她所屬的政黨是民進黨(DPP),英文是Democratic Progerssive Party,Democratic就是民主,Progerssive是進步的。她呼籲,這次政黨票一定要支持14號民主進步黨,讓我們在國會的席次可以過半,改革可以繼續。

蔡英文說,每次講到民主,應對的就是專制、獨裁,我們和專制國家最大的差別,就是有更大的自由,但是自由、民主不是從天上掉下來的,需要去爭取、需要去珍惜、需要去保護的,在民主社會裡面,跟民主最大的連結就是投票,所以我們一定要去投票,身體力行來保護我們的民主和自由,

蔡英文呼籲,這次回家投票,如果發現家人、朋友跟我們要投的對象或意見是不一樣的,那我們大家都要保持rational and patient(理性與耐心),用理性跟耐心來跟家人朋友溝通,這才是民主的真意。

蔡英文最後分享對民主自由的看法,她說,民主及自由就像是氧氣,只有當你失去它時,你才會感受到它的存在(Democracy and freedom are like oxygen. We don't notice them until they're gone.),「我們不要失去了民主自由,才後悔當初沒有守護它,所以明年的1月11日,我們一起去投票,一起來守護台灣的民主。」

