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蔡英文再合體波特王！喊話首投族：1月11日一起投票守護台灣民主

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▲▼蔡英文二度合體波特王。（圖／翻攝蔡英文Youtube）

▲蔡英文二度合體波特王。（圖／翻攝蔡英文Youtube，以下同）

記者呂欣玫／綜合報導

網紅波特王拍片合體總統蔡英文，沒想到因「總統」二字遭到中國大陸行銷公司解約，消息一出引發討論，藍綠一致力挺。而蔡英文在最新一集Youtube節目「英文英文」中，再次邀請到波特王擔任特派員，深入高雄街訪，這也是蔡英文首次透過鏡頭對首投族喊話，呼籲明年的1月11日一起去投票，一起來守護台灣的民主。

波特王這回擔任特派員深入高雄街訪，發現有很多年輕的首投族，蔡英文說，首投族的英文是First-time voters，第一次投票在民主的過程中是一件很重要的事情。她也對首投族喊話，「恭喜首投族，你們投的票會決定台灣的未來，我們一起投票，實現我們想要的未來（Congratulations, first-time voters. Your vote will help decide Taiwan's future, so let's vote for the future that we want.）」。

▲▼蔡英文二度合體波特王。（圖／翻攝蔡英文Youtube）

蔡英文於19日播出的「英文英文」中，也教導大家選舉相關的英文，首先，選舉的英文是election，當選則是win the election；政黨的英文是party，正式一點會說political party；總統的英文叫做president，副總統的英文叫做vice president，立法委員叫做legislator，不過因為立委的工作是負責立法，有時候也會被稱作lawmaker(s)。

接著，蔡英文介紹她所屬的政黨是民進黨（DPP），英文是Democratic Progerssive Party，Democratic就是民主，Progerssive是進步的。她呼籲，這次政黨票一定要支持14號民主進步黨，讓我們在國會的席次可以過半，改革可以繼續。

蔡英文說，每次講到民主，應對的就是專制、獨裁，我們和專制國家最大的差別，就是有更大的自由，但是自由、民主不是從天上掉下來的，需要去爭取、需要去珍惜、需要去保護的，在民主社會裡面，跟民主最大的連結就是投票，所以我們一定要去投票，身體力行來保護我們的民主和自由，

蔡英文呼籲，這次回家投票，如果發現家人、朋友跟我們要投的對象或意見是不一樣的，那我們大家都要保持rational and patient（理性與耐心），用理性跟耐心來跟家人朋友溝通，這才是民主的真意。

蔡英文最後分享對民主自由的看法，她說，民主及自由就像是氧氣，只有當你失去它時，你才會感受到它的存在（Democracy and freedom are like oxygen. We don't notice them until they're gone.），「我們不要失去了民主自由，才後悔當初沒有守護它，所以明年的1月11日，我們一起去投票，一起來守護台灣的民主。」

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