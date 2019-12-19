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卓榮泰直指：彰化是全國所有縣市「國民黨提名最離譜的地方」

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記者唐詠絮／彰化報導

2020大選藍綠陣營進入最後交鋒，19日下午藍營副手張善政到彰化與青年及紡織業者座談；而民進黨黨主席卓榮泰傍晚挺進彰化市，為候選人黃秀芳加油打氣，在受訪時指出，彰化是全國所有縣市國民黨提名最離譜的地方，每個候選人都有背後一大段很不為人所接受的故事，跟我們的候選人正正當當清清白白完全相反。

▲民進黨部主委卓榮泰到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民進黨黨主席卓榮泰到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民進黨部主委卓榮泰到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲卓榮泰到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

卓榮泰指出，選戰已經進入最後20天左右，每個戰區都進入到最後緊張交戰的時刻，「今天一早我從台北新北到雲林，晚上我把最重要精華時間留在彰化。」

他強調，「彰化是全國所有縣市國民黨提名最離譜的地方，每個候選人都有背後一大段很不為人所接受的故事，跟我們的候選人正正當當清清白白完全相反，所以我要強力的來幫我們彰化候選人再加把勁，無論如何要守住民主聖地的正正當當清清白白。」

▲民進黨部主委卓榮泰到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民進黨部主委卓榮泰到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

卓榮泰接著說，「尤其第一站來到黃秀芳委員，這是我們的現任立委，現任者留在立法院，是我們國會過半的第一個條件，所以我們全力的希望，來到彰化市黃秀芳委員高舉著幸福方程式的旗幟，她會給地方帶來更多的建設跟照顧，中央會全力的配合，我認為她的選情，在她努力的經營下，非常有信心」並希望在最後的20天，務必要握住每一雙手，爭取每一張選票，務必要守住民主陣線。

▲民進黨部主委卓榮泰到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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