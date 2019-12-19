蘇震清指遭文宣抹黑提告　周佳琪競選總部：模糊焦點

▲蘇震清19日到屏東地檢署按鈴控告周佳琪「新園鄉後援會黃金樹」涉嫌違反選罷法；周的競選總部指蘇模糊焦點 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨支持的無黨籍屏南立委候選人蘇震清，被不實文宣抹黑涉入砂石業。為維護名譽，並避免選民遭誤導，他根據文宣上「周佳琪新園鄉後援會黃金樹」的署名，於19日上午向屏東地檢署按鈴申告，告發黃金樹涉嫌違反公職人員選罷法第104條，已由檢察官受理偵辦。周佳琪競選總部對此表示，蘇震清只願「提告」，卻不願意正面回答鄉親的質疑，顯然是在模糊焦點，迴避問題。

蘇震清表示，他會親自提告原因，在於屏南選舉充滿惡質文化、造謠抹黑、含沙射影、不實報導。有人為了勝選目的，意圖使他不當選，製發不實文宣，藉此醜化他，造成選民錯誤印象，以影響選民投票意向。

蘇震清說，如果對手認為文宣內容屬實，何以不敢坦然面對，親自在文宣上簽名，只敢另外找打手簽名，閃閃躲躲，游走於法律邊緣。除了抹黑文宣找了打手，看板也是一樣，由別人具名。他呼籲別當打手，「回頭是岸」，如果出了事情，被關的是自己，「死道友，不是死貧道」。而他的文宣都有親自簽名，行事坦蕩。希望對手能夠勇敢出來面對，不要只會躲在背後，找打手出面。

周佳琪競選總部說，屏東縣有238處砂石坑洞，屏北盜濫採砂石的土地面積就高達400公頃，光是回填高樹鄉35個坑洞，政府就要花14億元，縣長潘孟安努力回填這些坑洞，但是至今仍有140個坑洞還沒回填。

周佳琪競選總部又說，蘇震清家族涉及砂石業，外界傳聞多，許多都見諸於坊間報章。此次蘇震清從屏北空降屏南參選，屏南地方鄉親對於蘇震清的至親是否經營砂石相關事業，以及蘇震清與砂石業者之間的關係，有所質疑之處，建議蘇震清應該說清楚，講明白。

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