一個人過年！淡水暖男煮滿桌…邀在地人「作伙吃團圓飯」　網感動：好有溫度

▲太豐盛讓網友都搶著報名。（圖／蔡姓網友授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

即將迎來農曆新年，有些在外縣市打拼的上班族可能過年還要工作，沒辦法回家鄉吃團圓飯，這種時候難免感到孤單。新北淡水一名男網友表示，「這種日子我感同身受， 我也是從小一路苦到大的」，以往都是自己一個人過年，今年他突發奇想，想邀請2位和他網友到他家作客，「由於我是個單身漢，東西一定是吃不完，如果有人來幫我吃掉，我會非常開心！」

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▲就算沒人來，原PO也會把菜分送給淡水區的遊民。（圖／蔡姓網友授權提供）



原PO在臉書社團「細說淡水」表示，他平時在家習慣自己下廚，番茄炒蛋、什錦炒麵、三杯杏鮑菇、香煎鮭魚等等都是他拿手的菜色，雖然沒有外頭豪華又氣派的擺盤，但過年就是要吃家常菜，與親友團聚在餐桌前分享日常，「我絕對不吝嗇與孤單的你分享我們家的家常菜， 真的有需要請私訊我！」

▲原PO實在是個大暖男。（圖／蔡姓網友授權提供）



原PO也提到，他覺得淡水就像一個大家庭，雖然很冷但人情味很暖，「希望大家都能夠像一家人一樣」，他非常歡迎像他一樣一個人過年的網友到他家作伙吃年夜飯，「如果當天沒有人要來，我也會準備幾個便當盒把菜裝一裝，送給我們淡水地區的街友。」

PO文一出就吸引大批網友按讚，淡水人紛紛表示，「這滿漢全席了吧」、「要不是我家太多人，不然我也好想+1」、「 好不好吃另一回事，你心中的那份善良，在現今社會已經是異類了，若眾心皆如你，那社會就無犯罪了」、「真的是很有溫度的人！今年看到最溫暖的貼文」、「都想每天去搭伙惹！」

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