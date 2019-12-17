韓粉瘋傳「總統府2號雲」照下場慘了　原作者：要求韓國瑜陣營道歉、撤圖

記者陶本和／台北報導

由於國民黨總統候選人韓國瑜在2020大選號次為「2號」，最近就有韓粉在網路上流傳一張「總統府上空2號雲」的照片，認為這是他當選的徵兆。不過被原作者打臉，原來這是10年前的照片，作者也請教過律師，只要有盜用、轉傳的人，都可以提告，同時要求韓陣營道歉、撤圖。

每逢總統大選，候選人完成號次抽籤後，各候選人都會依照號次想有創意的口號；而韓國瑜的粉絲，近日在網路上流傳一張「總統府上空2號雲」，認為這是他當選的徵兆。

不過，該照片的原作者發出聲明打臉，強調這是10年前（2009年）在總統府前拍攝的一張照片，被該陣營盜用，連照片上簽名都沒去掉的情況下，當作是篤定當選的「天諭」四處流傳，讓他感到荒謬與憤怒十分。

該作者指出，一個連最基本著作權法都視為無物的政黨，憑什麼執政？還因此變相成為該政營的支持者，更是對他人格的最大污辱，「拍照只是我記錄生活的一種方式，我從不改圖（所以這張照片真的是原圖），頂多只會上下左右翻轉來呈現我想要的效果。」

該作者強調，已請教過律師後，確認包括「報導」這件事的中時電子報，以及盜用、轉傳這張圖的一干人等都可以被他提告，「我目前的想法是，韓陣營必須向我道歉並撤圖，中時電子報發更正啟事，其他轉圖的撤圖。否則，你們就看著辦吧！」

▼ 韓粉在網路瘋傳「總統府2號雲」下場慘了。（圖／打馬悍將粉絲專頁）



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