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年輕人「月領8萬」的人多嗎？　網冷回：畢業就8萬很難嗎？

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▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有網友表示，一畢業就領8萬很難嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

能夠月領8萬在年輕人當中算是什麼等級的薪水呢？在這個萬物皆漲薪水不漲的時代，許多年輕人過得苦哈哈，如果能夠一個月領8萬，肯定是很令人羨慕的待遇，但是也有人一畢業就領8萬，疑惑不解「有很難嗎？」在網路上引發熱議。

有網友在PTT女生板（WomenTalk）上發文表示，原則上這個收入已經差不多接近年薪百萬了，很好奇年輕人有這種收入的多嗎？「有月入八萬以上的報一下年紀跟從事的產業，真心好奇想知道一下」。

請繼續往下閱讀...

不少網友回應表示，「剛進社會就有了好嗎，是多魯」、「聯發科剛畢業碩士新人價就是7萬6 然後很多公司都跟進了，看年薪比較準，8萬不是什麼厲害價碼」、「剛畢業就70up了，科技業」、「剛出社會就有了吧...這收入有很難？」、「我八萬多，科技業，年薪150很魯，固定5點準時下班」、「台北一堆 我們班畢業 九成起薪就10萬了」、「我剛滿28軟體業，月薪不到年薪有，現在物價這麼高，百萬其實就普通而已」。

▲▼月薪8萬在台灣已經超越80%的受雇勞工。（圖／翻攝自行政院薪情平台）

▲月薪8萬在台灣已經超越80%的受雇勞工。（圖／翻攝自行政院薪情平台）

還有網友表示，理工前段學校8萬不難，幾個大學死黨畢業2~3年都有達到，賺最多在某神級企業當PM年薪250萬，就他一個想不開在讀研究所，不過同實驗室學長姐大約26、7歲剛畢業第一年就年薪120~140萬了。

依照行政院「薪情平台」所公布的數據顯示，年薪96萬領先台灣80%的全體受雇勞工，全台灣只有10%的受雇勞工高於96萬的薪資。

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