配管哥過年日薪跳3倍「做4天就賺iPhone 11」！網暴動喊羨慕...他卻心酸了

▲網友看到原PO過年上班的薪水都心動了。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

一名網友14日表示，自己過年的薪資雖然翻了3倍，但他還是很想在過年期間好好休息。不過網友們一看到他的日薪都暴動了，「缺人嗎」、「我去做」，整串留言卻也讓同行心酸表示，沒有做過的人一定會羨慕，但實際參與過這行業就懂到底有多累。

「過年誰不想要好好休息啊！」一名男網友在臉書「爆怨公社」哀嘆，原來他今年過年必須要上班，雖然工資會漲3倍，一天可以領台幣7500元，但他心裡還是很怨嘆。

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原PO表示，他的工作是內容為「配管」和「電焊」為主，工作並沒有淡季或旺季之分，一整年下來都非常忙，事情很多，所以即便過年上班的日薪令許多人稱羨，他還是笑不太出來。

3倍日薪一曝光，部分網友們紛紛表示很有興趣，「我願意跳槽」、「我們公司2倍才1200」、「缺人嗎」、「我過年一天就輸7500了」、「我去幫你代班好了」、「7500叫我做一整天都可以」、「你不去我去」。還有網友認為，過年到處都人擠人，在家和家人乾瞪眼也無聊，不如去工作賺錢還比較實際。

▲也有人認為：沒有什麼比和家人團聚更重要了。（圖／CFP）

不過另一票網友則表示，和家人聚在一起的時光才是無價的，況且原PO會這樣抱怨，一定是真的累到想休息了，「高薪行業也不是人人都扛得住的」、「支持在家睡覺」、「才7500又不是75000」、「能體會你寧願不賺也要休息的心情」。

原PO對此也在留言處回應，他會發文真的不是想炫耀薪水，而是真心想放假休息，畢竟都平時忙到「想休假要裝病」的程度了。他也坦言，公司目前是有缺人的，建議那些說「想跳槽」、「缺人嗎」的網友來嘗試看看，只要有心學，都非常歡迎。

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