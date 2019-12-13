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淡水龍炮幫、地檢開8槍屁孩全栽了！　新北警掃3大黑幫逮63人

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▲▼新北警選前掃黑行動，檢肅淡水龍砲幫等63人到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北警選前掃黑行動，檢肅淡水龍炮幫等63人到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

2020總統及立委大選在即，新北警10日起配合全國掃黑專案，3天內檢肅6名治平專案目標及成員共63人到案，包含日前在淡水強迫推銷啤酒，不從就砸店、放大龍炮的「龍炮幫」；10月底17歲小弟在新北地檢署外連開8槍，幕後黑手竹聯幫仁堂明仁會也被拘捕到案，徹底打擊幫派份子氣焰。

新北市警於此波掃黑行動間，鎖定轄內竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派及涉及聚眾鬥毆的活躍幫派打擊，其中刑事警察大隊主導偵辦竹聯幫信堂寶信會，高姓主嫌平日指揮旗下成員在淡水地區強迫推銷啤酒，藉以獲取不法利得，店家若有不從則砸店或燃放大龍炮手法恫嚇，該組織於此波掃黑專案中一舉破獲。

▲▼新北警選前掃黑行動，檢肅淡水龍砲幫等63人到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

此外今年10月24日凌晨土城新北地檢署前，一名少年當著員警的面，從車內對空連開8槍後逃逸，開槍後12分鐘少年攜槍到警局投案，疑似是堵不到人才開槍洩憤。刑事警察大隊與新莊、三重、土城等分局深入追查，偵破竹聯幫仁堂明仁會為幕後主使，經兵分多路持拘票、搜索票將幫派組織分子檢肅到案，並查獲改造手槍1枝，最受矚目

此波掃黑專案重大成果尚有刑事警察大隊檢肅目標天道盟太陽會成員朱姓首腦及成員共8人到案、檢肅目標竹聯幫文武堂成員李姓首腦及成員共9人到案、檢肅目標四海幫成員邱姓首腦及成員共21人，及瑞芳分局檢肅目標天道盟太陽會成員許姓首腦及成員共9人到案，對於清剿幫派犯罪分子具有相當震攝效果。

新北警方表示，為展現政府維護治安之決心，選前配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，藉此全面掃蕩幫派，壓制甚囂塵上不法氣焰；另為維護第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉工作，將持續對幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，防制幫派暴力介入選舉，有效淨化選前治安。

▼警方持拘票將淡水「龍炮幫」主嫌等人帶回。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北警選前掃黑行動，檢肅淡水龍砲幫等63人到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼查扣黑幫之長短槍、棍棒等贓證物。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北警選前掃黑行動，檢肅淡水龍砲幫等63人到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北警選前掃黑行動，檢肅淡水龍砲幫等63人到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北警選前掃黑行動，檢肅淡水龍砲幫等63人到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

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