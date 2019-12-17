日本泡湯偷拍！IG嘴砲「難得這麼多遛X俠」　當地人氣炸：丟盡台灣人顏面

▲偷拍泡湯裸體，還po上網。（圖／翻攝自爆料公社APP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台男赴日本旅遊，竟偷拍露天溫泉的畫面，當中還有多位男客人正裸身泡湯；更扯的是，他大剌剌po上IG，並以戲謔的語氣下註解。誇張行為在日本瘋傳，更有當地朋友憤怒大罵，「喪盡天良，實在丟盡台灣人的顏面。」

一名男網友昨晚收到好幾個日本朋友的訊息，集體撻伐某位台男的脫序行徑，該男到東北的藏王溫泉遊玩，居然拍下泡湯客人的裸體，他不禁怒道「此行為已嚴重觸犯刑法，令眾多日本人憤怒生氣，強烈表達對此不滿。」

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只見，這位脫序哥在IG發文，直呼「真的真的很難得，可以看到這麼多遛鳥俠（誤），不是啦，是難得......。」而這段自以為幽默的語句，以及侵犯隱私的照片，瞬間惹怒大票人。

▲離譜行徑惹眾怒。（圖／翻攝自爆料公社APP）

日本朋友也嚴厲喊話，「喪盡天良，實在丟盡台灣人的顏面，強烈譴責、不允許這種行為，台灣是個美麗的國家，有著充滿人情味及熱情的寶島，多年來辛苦建立而起的國際優贊形象名聲，卻因這些無恥之徒的行為，將毀於一旦，實在痛心！發出網路眾人連合譴責聲明，把賣國賊趕出台灣！全體動員！」

而台灣網友看完也罵聲四起，「丟臉死了」、「拍照的人腦子有洞嗎」、「丟臉丟到國外去了！撿角」、「丟臉的孩子...什麼時候要長大」、「書讀到哪兒去了」、「爸媽怎麼教的啊」。

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