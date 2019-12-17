砍人畫面曝！成交少300萬怒砍女房仲　屋主20分鐘後離奇墜樓亡

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區16日下午發生一起離奇命案，一名李姓屋主不滿原本委託賣1100萬的房屋，最後被李姓女房仲僅800萬成交，李男一氣之下持刀朝李女揮舞，如今當時的監視畫面也曝光，李女驚慌後退試圖拿提袋阻擋仍被劃傷臉部毀容，沒想到李男犯案後20分鐘，竟從隔壁大樓15樓頂墜下身亡，整起案件太過離奇，警方仍在調查釐清當中。

▲屋主不滿成交金額少300萬，持刀砍傷女房仲後離奇墜樓亡。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，李男（65歲）在淡水區濱海路還一處社區內的房產，他委託李女（39歲）以1100萬賣出，但最後僅以800萬成交，讓李男不滿，16日下午雙方約在仲介公司協調，李男一氣之下拿出預藏的水果刀，朝李女逼近，並朝臉部揮砍，劃傷臉部後李男隨即徒步逃逸離開現場。

李女趕緊向警衛求助並報案，並送醫治療，臉部從左臉頰到右臉頰有一道15公分的切割傷，美貌的臉龐被一刀毀掉，縫合後無生命危險。不過就在李女送醫後20分鐘，案發的隔壁大樓去有一名男子墜樓，送醫前已無生命跡象，警方清查身分，發現竟是持刀砍人的李姓屋主，急救後仍宣告不治。

李男的未婚妻及家屬在接到噩耗後，連忙從宜蘭趕赴淡水，要看他最後一面，據了解，李男死前還曾撥打給未婚妻，電話中透露自己砍傷了女房仲會坐牢想尋短，未婚妻還開玩笑緩和他的情緒，沒想到隨後他就從15樓頂墜下，經調閱監視器，李男是獨自一人搭電梯上樓頂，初步排除他殺可能，女房仲則因情緒沒有辦法平復，目前仍無法製作筆錄。

▼屋主從15樓頂墜下後送醫搶救不治。（圖／記者陳豐德翻攝）



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