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淡水男大生回家2小時「煞車線斷了噴油」　牽去機車行…老闆驚曝內幕

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淡水男大生回家2小時「煞車線遭惡意剪斷」　牽去機車行…老闆驚曝內幕。（圖／東森新聞）

▲受害的大學生說，他未與人結怨。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

不少大學生是機車族，但單純學區疑似遭嫌犯鎖定，惡意剪斷煞車油管！新北市淡水一名男大生把機車停在淡水新民街，短短2小時竟遭人剪斷後輪的煞車線，所幸沒有騎上路，否則後果不堪設想。他說，把車牽去修理，被機車行老闆告知，他不是第一個受害者，學區附近有不少機車的煞車線被毀損、零件遭竊。

《東森新聞》報導，事發當晚6時多，男大生騎車返家隨後上樓休息，約2小時後再出門，沒想到機車的煞車油管斷裂，斷口處切痕平整，輪胎殼被油噴得到處都是，水溝蓋有不少油漬，質疑遭人惡意剪斷。

受害的男大生表示，當時「煞車直接按到底」，完全沒有煞車，就看到煞車油在噴，「我就低頭蹲下來看一下，想說怎麼被剪掉了，而且還是被剪兩次的痕跡」，如果發生緊急狀況，兩邊同時煞，少了一邊非常危險。

淡水男大生回家2小時「煞車線遭惡意剪斷」　牽去機車行…老闆驚曝內幕。（圖／東森新聞）

▲▼男大生的機車後輪煞車線遭剪斷。（圖／東森新聞）

淡水男大生回家2小時「煞車線遭惡意剪斷」　牽去機車行…老闆驚曝內幕。（圖／東森新聞）

事發地點就在新民街，鄰近有淡江高中、真理大學，很多學生都是機車族，但把車停在路邊怎麼會這樣？據了解，該處是死巷，道路算寬敞，男大生的機車並沒有擋住住戶的出入口，而他也否認有跟人有結怨。

事發後，男大生把機車牽去機車行修理，才驚覺自己竟然不是第一個受害者，懷疑案情不單純。他指出，修車花了1500元，老闆跟他說，學區附近沒監視器的路段，有人在偷零件、剪斷煞車線。

不過，也有住戶質疑，事發地一帶學生套房多，學生的作息不正常，難免衍伸糾紛。有人透露，有機車排煙排氣的噪音很大，會不會造成人家的一種報復？也有人說，警察會過來關心一下。

剪掉煞車油管可不是單純惡作劇，要是真的騎上路還有可能奪人性命。只是事發地監視器少，不利查緝，目前警方已擴大追查，要將嫌犯繩之以法。

▼男大生把機車停在租屋處外，煞車線卻遭剪斷。（圖／東森新聞）

淡水男大生回家2小時「煞車線遭惡意剪斷」　牽去機車行…老闆驚曝內幕。（圖／東森新聞）

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