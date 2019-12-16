華聞快遞／福建多地設立「涉台檢察室」　保障台商台企合法權益

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福建多地設立「涉台檢察室」 保障台商台企合法權益

福州市台胞權益保障中心於12月11日舉行福州首家「台胞權益保障檢察官工作室」揭牌儀式。據福州市人民檢察院副檢察長顧頎介紹，台胞權益保障檢察官工作室設置了駐點服務、案件處理、訴訟引導、法治宣傳等7項職責，並建立了8方面配套工作機制。（中新社）

《貴州》成貴高鐵16日全線開通 成都到貴陽僅需2小時58分

中國鐵路成都局集團有限公司指出，成都至貴陽高鐵（簡稱成貴高鐵）宜賓至貴陽段於12月16日開通運營，這也標誌著成貴高鐵即將全線通車，屆時成都與貴陽兩個省會城市最快2小時58分可達。（中新社）

《江蘇》28個新項目「簽入」江蘇自貿試驗區連雲港片區

江蘇知名企業家走進連雲港暨連雲港自貿片區創新合作推介會12月15日上午舉行。推介會上共簽約項目28個，總投資220.9億元（人民幣），主要涉及新醫藥、新材料、裝備製造、物流等多個產業。（中新社）

《上海》上海檢察機關成立金融檢察研究中心

上海市人民檢察院12日召開新聞發布會宣布成立金融檢察研究中心。上海金融檢察研究中心，組織架構上採用「一個中心，三個分中心」的平台設置。中心成立的同時，滬檢察機關還組建了證券期貨、銀行保險兩個金融檢察跨層級的辦案團隊，帶頭精辦金融領域大要案、專案。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

《上海》金融業助推長三角深度一體化

從12月1日起的一年內，交通銀行免除長三角區域內企業網銀行內轉帳匯款手續費，實現長三角區域轉帳同城化。據估算，此項服務一年可為長三角區域客戶減少近500萬元（人民幣）轉帳手續費。（中新社）

《天津》採取6項措施提升家庭醫生服務能力

天津市衛健委表示，目前本市共有家庭醫生服務團隊2400餘個，家庭醫生簽約人數保持在416萬人以上。今後本市將採取6項措施提高家庭醫生的服務能力。（新華網）

《山西》山西國企整體上市實現「零的突破」

山西省國資委指出，山西汾酒11日召開臨時股東大會，通過了7項關於收購汾酒集團旗下部分酒業公司股權、資產及土地使用權的方案。至此，汾酒集團資產證券化率超過92%，酒類資產全部注入上市公司。（新華網）

《北京》垃圾焚燒發電明年執行新規

明年1月1日起，大陸生活垃圾焚燒發電行業監管將更嚴格，垃圾焚燒廠按規定將安裝使用自動監測設備，並與生態環境主管部門的監控設備聯網。自動監測數據可以作為判定垃圾焚燒廠是否存在環境違法行為的證據，全國400餘家生活垃圾焚燒發電廠，將全部向社會公開5項常規污染物排放數據。（新華網）

▼北京市。（圖／CFP）