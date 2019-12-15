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華聞快遞／北京訂目標：遊戲產業2025年「年產值將達1500億」

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▲▼北京市。（圖／CFP）

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》北京訂目標：遊戲產業2025年年產值將達1500億

北京市委宣傳部昨天發布《關於推動北京遊戲產業健康發展的若干意見》，提出到2025年，北京市遊戲產業年產值將達到1500億元（人民幣）的目標。市委宣傳部副部長、市新聞出版局局長王野霏表示，遊戲產業已經成為文化產業的重要版塊，成為大眾文化娛樂的重要方式，在促進中國互聯網經濟發展、激發文化創新創造活力、滿足人民群眾精神文化需求方面發揮了重要作用。（新華網）

《浙江》浙江正式公佈「減負40條」

11日，《浙江省中小學生減負工作實施方案》正式公佈，明確要求學校統籌控制作業總量，建立以校長為第一責任人的工作機制；明確實施公辦民辦學校同步招生，嚴禁民辦學校任何形式的提前招生；實施家長素養提升工程，5年內70%以上的中小學校建立數位家長學校。（新華網）

《廣西》我區籌資70億元推動工業穩增長

工業是穩增長的第一支撐，也是調結構促轉型的第一戰場。今年以來，廣西財政充分發揮職能優勢，多管道籌措資金70億多元（人民幣），改革財政資金支持方式，加快財政資金支出進度，全力以赴推動工業穩增長。（新華網）

《遼寧》遼寧設立首家省級國有資本運營公司

12日上午，由遼寧省委、省政府批准設立的遼寧首家省級國有資本運營公司－遼寧控股（集團）有限責任公司在瀋陽揭牌。這是遼寧省委、省政府堅決貫徹黨中央關於國資國企改革的決策部署，推進國資監管職能由「管企業」「管資產」向「管資本」為主轉變的重要舉措。（新華網）

▼遼寧省。（圖／CFP）

▲▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）

《廣東》穗深城際鐵路將於12月15日開通運營

中國鐵路廣州局集團有限公司13日宣布，穗深城際鐵路將於12月15日正式開通運營，成為溝通廣州、東莞、深圳三市的快速軌道交通通道。（中新社）

《海南》海南省2019年秋季學期特惠性資助學生14.14萬人

目前海南省貧困家庭中小學生，已全部納入海南教育精準扶貧系統，隨時動態跟踪。2019年秋季學期特惠性資助學生14.14萬人，發放資金3.31億元（人民幣），完成率達到100%。（中新社）

《上海》上海外灘添地標　BFC外灘金融中心開業

作為上海外灘核心地帶的全業態大型商業綜合體，BFC外灘金融中心12日晚正式在滬開業。該中心定位於開拓外灘核心地帶的商業版圖，未來有望與上海的豫園形成「大豫園」文化片區。（中新社）

《重慶》2019重慶百強企業入圍門檻比上年提升2.4億元

「2019年重慶市企業家年會暨百強企業發布會」13日舉行，會中指出，今年，重慶百強企業門檻升高到25.4億元（人民幣，下同），比上年提升2.4億元，是2004年首次發布重慶百強企業門檻的8.5倍（2004年為3億元）。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶過去五年生產總值年均增長10.8%。（圖／CFP）

ET快訊
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