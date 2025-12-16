掃地機器人始祖宣布破產！Amazon曾想收購被擋　創辦人：三輸悲劇

記者蘇晟彥／綜合報導

掃地機器人始祖品牌「iRobot」日前財政出現狀況，在週一宣布集團破產，產權預計將轉讓給中國深圳杉川機器人公司，對此，iRobot曾在2024年試圖販售給Amazon，但因為歐盟、美國聯邦貿易委員會審查不通過失敗，創辦人兼前任CEO Colin Angle表示，「破產這件事原本可以被避免，iRobot的失敗將對於消費者、機器人產業及創新經濟都是三輸的悲劇」

▼被譽為「掃地機器人始祖」的iRobot 15日宣布破產，產權預計將轉讓給中國深圳杉川機器人公司。



綜合外媒報導，iRobot 日前被曝陷入嚴重財務危機。截至11月24日，該公司欠的大陸深圳代工廠杉川機器人超3.5億美元，折合人民幣約25億元，而其現金儲備僅剩2480萬美元，已處於技術性破產邊緣，雙方正在協商後續還款方式。但經過一個月努力，iRobot最終仍宣告破產，產權預計將轉讓給杉川機器人公司。

iRobot聯合創辦人兼前執行長Colin Angle指出，「我們的倒閉將對消費者是一種極度的悲劇」，他補充，這件事（破產）原本是可以被避免的，在2024年Amazon有意收購，但遭到歐盟和美國聯邦貿易委員會的監管審查而失敗，在收購案失敗後，iRobot已經歷經一次大裁員，有31%的員工在這一波遭到解雇。

但針對販售的產品，有不少消費者則憂心近期才購買的掃地機器人，未來是否將不支援App或售後服務，iRobot則表示，保固期內的產品維修、售後服務依舊，請消費者不需要擔心，後續將由Picea（杉川）決定處理方式。