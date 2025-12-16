快訊／日本青森又地震！規模5.2、最大震度3　北海道明顯搖晃

▲青森外海再度發生地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本青森縣東方外海（北緯40.9度、東經143.1度）當地時間16日下午2時38分（台灣時間下午1時38分）再度發生地震，規模5.2，震源深度約20公里，最大震度3，北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣及秋田縣等地有明顯震感。所幸稍早氣象廳表示，暫無引發海嘯之風險。

根據日本氣象廳觀測，北海道函館市泊町觀測到震度3，函館市新濱町、日之濱町，以及千歲市、白老町等地則出現震度2，其餘包含札幌市、室蘭市、苫小牧市、登別市、北廣島市、渡島與日高地區多個市町村，皆測得震度1。

青森縣方面，八戶市、三澤市、陸奧市、平內町、野邊地町、七戶町、六戶町及東通村等地測得震度2，青森市、五所川原市、十和田市、津輕市與外濱町等地則為震度1。岩手縣盛岡市、二戶市、八幡平市、岩手町及矢巾町等地觀測到震度2，其餘包含宮古市、花卷市、北上市、久慈市與奧州市等地測得震度1。

此外，宮城縣石卷市、氣仙沼市、登米市、栗原市與大崎市部分地區測得震度1；秋田縣則在大館市、鹿角市、大仙市、北秋田市、小坂町及三種町等地出現震度1的搖晃。

值得注意的是，日本氣象廳在青森縣東方外海8日深夜發生芮氏規模7.6強震後，發布「北海道・三陸外海後續地震注意資訊」，16日凌晨0時才剛宣布結束，沒想到又發生地震。當時當局與多名地震專家都曾示警，警戒資訊結束並不代表巨大地震的風險已經消失，未來仍可能出現規模7至9級不等的地震，民眾仍須持續做好防災準備。