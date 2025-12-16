台積電老公常睡死！女醫師無奈扛家　網戳破盲點

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電雖然以高薪吸引許多工程師加入，但經常輪班和隨時待命的工作型態，卻成了讓不少人卻步的主因。最近，一位外科女醫師在社群上抱怨，丈夫任職台積電工程師，雖然年薪高達200萬元，但長時間工作幾乎把家庭生活壓得喘不過氣，貼文一出立即引發網友熱議，也有網友直接戳破盲點「工時長壓力大不是擺爛的理由欸」。

▲網友「台GG上班真的好可怕」。（圖／翻攝Dcard，下同）

這位外科醫師在Dcard發文表示，丈夫每天都得早上八點到晚上八點待在公司，連休假也常要輪值，導致他回家後只想補眠，完全沒力氣幫忙家務或陪伴家人。她說，雖然自己也是醫師，懂得值班和加班的辛苦，但隨著職場階段調整，已逐漸把雜事交給學弟妹，反觀丈夫的工作壓力卻有增無減。

夫妻間也曾討論過跳槽換工作，但丈夫認為，台積電薪資穩定，生活開銷無憂，甚至能儘快存到買房頭期款。不過，丈夫卻從沒認真研究房價或地點，夫妻談到未來規劃或是否生小孩時，時常因此爭吵。

更讓人無奈的是，妻子上個月因腫瘤住院開刀，丈夫只在手術那天勉強請假陪同，之後都得靠媽媽照顧。她帶著尿管休養回家，還得自己打理家務，丈夫加班後累到無法自理，甚至還問她要不要一起去看電影。許多網友直言，工時壓力大不是不關心家人的理由，質疑他過於自私，甚至勸她快逃，也有網友認為「工時長壓力大不是擺爛的理由欸」。