華聞快遞／1至11月河北省進出口超3642億元增長12.7%

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》1至11月河北省進出口超3642億元增長12.7%

1至11月，河北省進出口完成3642.3億元，同比增長12.7%，高於大陸全國10.3個百分點。其中，出口2147.2億元，同比增長6.4%；進口1495.2億元，同比增長23.1%。（河北日報）

《河南》上月鄭州新建商品 住宅均價環比下降

大陸國家統計局最信息顯示，11月鄭州新建商品住宅均價環比下降0.5%，同比上漲2.4%。二手住宅銷售均價環比下降0.6%，同比下降2.6%，11月鄭州新房各區間銷售面積的環比均價均有下降。其中，90平方米及以下新建商品住宅銷售均價環比下降0.4%，同比上漲3.5%。（鄭州日報）

《江蘇》南京新房年內再次環比下跌

大陸國家統計局16日發布，江蘇省列入統計監測的4個市新房和二手房的銷售價格指數中，除了南京新房環比下跌0.1%之外，其餘環比和同比數據均為上漲，但漲幅有所收窄。從新房銷售價格指數來看，4市環比漲幅依次是揚州0.6%、無錫0.5%、徐州0.4%，而南京下跌0.1%。（新華日報）

《廣東》廣東計劃支出14億元用於「南粵家政」工程補貼

廣東省人力資源和社會保障廳16日表示，廣東計劃三年內支出14億元資金，用於「南粵家政」工程的培訓和社保補貼、龍頭企業和示範基地獎補等方面；近期還將出台廣東省職業技能提升培訓補貼申領管理辦法，實現「南粵家政」培訓補貼全覆蓋。（中新社）

▲廣東省。（圖／CFP）

《山東》青島「最美海岸線地鐵」一期全線貫通運營

有著「最美海岸線地鐵」美譽的青島地鐵2號線一期西段16日開通試運營，青島地鐵2號線是該市軌道交通線網中的一條東西骨乾線，貫穿西部老城區、東部行政中心、商業中心、文化中心以及北部生活中心，線路全長25.2公里，共設車站22座，其東段已於2017年12月10日正式通車。（中新社）

《北京》中國大陸快遞年業務量破600億件

大陸國家郵政局新聞發言人、市場監管司司長馮力虎介紹，「十三五」以來，大陸快遞包裹量每年以新增100億件的速度邁進，已連續6年超過美國、日本、歐洲等發達經濟體。大陸已成為世界上發展最快、最具活力的新興寄遞市場，對世界快遞業增長貢獻率超過50%。（北京日報）

《內蒙古》內蒙古推進外貿轉型升級基地建設

蒙古自治區商務廳16日對外消息指，官方通過把「小產品」做成大產業，進一步推進內蒙古外貿轉型升級基地建設。內蒙古商務廳副廳長王文傑介紹，目前，內蒙古共有10個基地獲批國家級外貿轉型升級基地，獲批數與河南省並列中國大陸第8位，在19個中西部地區中，位列第一。（中新社）

《海南》海南旅遊如何在「創新」中謀求高質量發展

統計數據表明，今年1月—10月，海南共接待遊客6533.06萬人次，同比增長7.6%。其中，入境遊客111.82萬人次，同比增長13.9%。但也有專家學者受訪時表示，海南仍需持續打造新的旅游吸引物，鞏固入境遊客和國內高端遊客，以謀求旅遊產業高質量發展。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）