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華聞快遞／「數字雲南」行動計畫出爐！雲南將建國際通信樞紐

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲浙江（台州）農業機械博覽會開幕。（圖／翻攝自中新網）

《雲南》：「數字雲南」行動計畫出爐！雲南將建國際通信樞紐

《「數字雲南」信息通信基礎設施建設三年行動計畫（2019-2021年）》於11月25日由雲南省政府辦公廳印發。雲南省人民政府副秘書長黃小榮日前表示，雲南一直高度重視資訊通信基礎設施建設工作；近年來，資訊通信基礎設施一直作為雲南省「五網」建設的主要內容之一在加快建設並取得積極進展。（中新網）

《安徽》：長三角數位經濟領域創新成果亮眼

「2019中國（合肥）數字經濟創新應用峰會暨長三角（合肥）數字一體化開放應用場景峰會」13日在安徽合肥舉行，峰會旨在集中展示長三角數位經濟領域高水準創新成果，催生新產業新業態新模式，探討長三角數位經濟一體化發展路徑，推動城市數位經濟發展。（中新社）

《雲南》：「2019昆明論壇」開幕 專家學者共話城市發展與未來

「2019昆明論壇」13日開幕，來自不同領域的學者、企業領袖和優秀創業者齊聚昆明，共話城市發展與未來。（中新社）

《山西》：三大運營商山西談「5G與工業互聯網融合」

2019年山西省工業互聯網發展峰會13日在山西太原舉行。開幕式上，作為重要環節之一，大陸通訊運營商三巨頭移動、聯通、中信的代表及相關領域專家學者在「高端訪談」現場，暢談5G與工業互聯網如何融合發展。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲武漢工業設計年總收入逾200億元人民幣。（圖／翻攝自中新網）

《浙江》：智慧製造賦能現代農業！浙江（台州）農業機械博覽會開幕

2019浙江（台州）農業機械博覽會13日開幕。本屆展會緊貼智慧製造和現代農業融合發展的熱點，融入台州製造和農業農機的特色，致力搭建農機產銷各方資訊溝通、產品交流、內銷外貿銜接的商貿大平台。（中新網）

《湖北》：武漢工業設計年總收入逾200億元人民幣

第三屆中國工業設計展覽會13日在武漢開幕。武漢市市長周先旺表示，目前武漢工業設計年總收入已超過200億元人民幣，成為推動該市製造業高品質發展的重要引擎。（中新社）

《山東》：山東港口青島港躋身全球港口集裝箱輸送量2000萬「梯隊」

隨著集裝箱被緩緩放入「中遠海運白羊座」輪，山東港口青島港2019年集裝箱輸送量於13日突破2000萬標準箱，至此躋身全球港口集裝箱2000萬「梯隊」。（中新社）

《廣東》：珠海國際設計周拉開帷幕 凸顯「設計+科技」

以「設計與科技」為主題的2019珠海國際設計周暨北京國際設計周珠海站13日在珠海國際會展中心開幕，吸引了來自全球近20個國家和地區不同行業的300多名設計大師和嘉賓齊聚珠海。開幕式上，由珠澳聯手打造的珠澳設計中心正式揭牌。（中新網）

▼山東港口青島港躋身全球港口集裝箱輸送量2000萬「梯隊」。（圖／翻攝自中新網）

▲華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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