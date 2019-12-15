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華聞快遞／7億人次！大陸「長三角鐵路」年旅客發送量創新高

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲長三角鐵路年旅客發送量創新高。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：7億人次！大陸長三角鐵路年旅客發送量創新高

中國鐵路上海局集團有限公司公佈，截至12月13日，長三角鐵路年發送旅客首次突破7億人次，全年有望達到7.35億。（人民網）

《山西》：山西運城開通直飛泰國芭達雅旅遊包機

山西運城直飛泰國芭達雅旅遊包機航線14日開航。據悉，該航線是運城關公機場首次引進外籍航空公司執飛的國際航線。（中新網）

《北京》：中國婚博會冬季展開幕 當天交易額超4億元人民幣

中國婚博會冬季展14日在北京國家會議中心開幕，當天交易總額達到4.01億元人民幣。（中新社）

《四川》：中國民航飛行學院天府校區等重點項目啟動 總投資109.4億人民幣

成都高新區14日公佈，總投資109.4億元人民幣的中國民航飛行學院天府校區、國際合作教育園A區三岔TOD、國際合作教育園B區配套項目等重點項目當日在成都天府國際空港新城正式啟動。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲中國婚博會冬季展在京開幕。（圖／翻攝自中新網）

《吉林》：吉林連續7年糧食產量保持775.6億斤以上

吉林省農業農村廳14日公佈，2019年吉林省糧食總產量達到775.6億斤（1斤為500克），居大陸第5位，這是該省連續第7年糧食產量保持在700億斤以上。（中新網）

《山東》：專家學者齊聚山東共議國家治理現代化與地方財政改革

第十四屆（2019）公共經濟與公共政策研究論壇14日在山東大學開幕，來自中國財政科學研究院、中國社會科學院財經戰略研究院、中國人民大學、中央財經大學等研究機構、高校的專家學者齊聚濟南，共議國家治理現代化與地方財政改革。（中新社）

《青海》：青海海拔最高機場旅客輸送量突破30萬人次

青海機場有限公司14日公佈，青海海拔最高機場-玉樹機場旅客輸送量截至12月12日已突破30萬人次，較去年提前了17天。（中新社）

《山東》：青島橋頭堡國際商務區建設啟動 首開項目投資10億元人民幣

青島橋頭堡國際商務區建設啟動儀式14日在青島西海岸新區舉行，總投資約10億元人民幣的橋頭堡國際創新中心開工奠基，標誌著青島橋頭堡國際商務區建設全面啟動。（中新網）

▼中國民航飛行學院天府校區等重點項目啟動。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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