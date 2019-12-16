華聞快遞／貴州市場主體突破300萬戶

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

《貴州》貴州市場主體突破300萬戶

截至2019年11月30日，貴州省市場主體量達300.23萬戶，突破300萬戶。 2019年以來，貴州省市場監管系統在改革營商、政策惠商、法治安商方面持續發力，大幅降低市場主體制度性交易成本，市場準入更加便利，貴州省營商環境持續優化，市場主體總量保持穩定增長。 （中新社）

《廣西》貴港主打「富硒牌」農業 鄉間土貨變身「網紅」

近年來，貴港市港南區充分發揮富硒資源的優勢，加大富硒農產品開發，精心打造以富硒農業為特色的現代特色農業示範園區、特色現代特色農業示範示範點，當地「富硒牌」農產品逐漸走俏市場。（中新社）

《江西》前11個月江西外貿進出口達3189.5億元 同比增長9.1%

南昌海關16日指出，今年前11個月，江西省外貿進出口3189.5億元（人民幣，下同），已超去年全年水平，同比增長9.1%。統計數據顯示，今年1至11月，江西省外貿進出口3189.5億元，增長9.1%。其中出口2271.7億元，增長10.5%；進口917.8億元，增長5.8%。（中新社）

《上海》上海以「特色園區+產業聯盟」方式發展生物醫療產業

上海在科創中心建設重要承載區之一的嘉定成立了生物醫療產業聯盟，推動形成可供行業主導企業與活躍的科創項目交叉互融的特色園區，加快生物醫療產業鏈上項目、技術、人才、資本等創新要素的對接。（新華社）

▲上海市。（圖／CFP）

《北京》11月份大陸工業增幅上升 官方指增長動能增強

大陸國家統計局16日發佈數據顯示，11月份，中國規模以上工業增加值同比增長6.2%，增速比上月加快1.5個百分點。1-11月份，中國規模以上工業增加值增長5.6%，增速與1-10月份持平。（中新社）

《青海》青海醫改：支付15億大病醫保費 兒童白血病「五位一體」保障

青海省衛生健康委員會16日發布消息，2019年，該省綜合醫改取得積極進展，如建立兒童白血病五位一體新型醫療保障體系，已累計為28萬名城鄉居民大病患者支付大病醫保費用15億元。（中新社）

《湖南》永興縣用產業支撐易地扶貧搬遷

近幾年來，永興縣共建設易地扶貧搬遷安置住房1156套，1156戶3919名搬遷群眾全部搬遷入住，入住率100%。在搬遷選址上，永興縣註重與產業有效對接，為貧困戶就業創業提供便利。（中新社）

《福建》前11月福建外貿進出口同比增長6.4%

據廈門、福州海關統計，今年1月—11月福建外貿進出口11998.1億元人民幣，比去年同期增長6.4%，高於同期全國外貿增速4個百分點。其中出口7510.9億元，同比增長8.8%；進口4487.2億元，同比增長2.7%。（福建日報）

▼福建省。（圖／CFP）