【廣編】《造夢之旅》邀你找回屬於自己的想像力　玲廊滿藝×丁丁藝術跨國聯展邀你一起聽、一起聊藝術

▲《造夢之旅 Dream Journey》邀請觀眾暫時放慢腳步，走進一場介於童心與思辨之間的藝術旅程。

圖、文／統一提供

在資訊過載的時代，《造夢之旅》邀請觀眾放慢腳步，透過藝術家的輕盈視角，重新審視現實並探索內在想像。本次展覽匯聚多位藝術家，以不同風格作為夢境入口，帶領觀者在日常之外重拾思考的樂趣。

展出亮點作品

[廣告]請繼續往下閱讀...

甘蔗Cane〈生日派對〉：以略帶失序的熱鬧場景，描繪人際關係中的微妙張力。

莫伊MoisésYagües〈畢卡索的助手們〉：深入探討創作背後的心理狀態及常被忽略的角色。

杜信穎〈騎鱷魚嬉戲的夢露〉：以荒謬幽默的筆觸，讓經典形象回歸日常，映照出真實與脆弱。

展覽特別於1月10日舉辦藝術分享會，邀請旅美爵士鋼琴家鐘崇豪現場演出。鐘崇豪畢業於紐約市立大學，活躍於國內外音樂節，其自由且具層次的即興音樂，將為視覺展覽注入豐富的聽覺延伸。

【展覽資訊】

展期：即日起至2026年1月31日

地點：DREAMPLAZA（台北市信義區松高路11號）

主辦：玲廊滿藝｜協辦：丁丁藝術空間

預約網址：https://www.uniart.com.tw/topics/2864（免費預約）

誠摯邀請您走進展場，在畫面與音樂的交織中，尋獲專屬於您的夢境片刻。