社會 社會焦點 保障人權

離奇命案！53歲包租公猝死倒樓梯間　友開電暖爐「加溫3小時」

▲▼永和分局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲陳男疑似猝死倒臥樓梯間，友人誤認失溫昏迷，未報案反而開電暖爐替其加溫。（圖／翻攝自Google地圖）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區昨天（13日）凌晨12時許，永平路上一間透天厝屋主，被友人發現倒臥於屋內樓梯間，上前查看發現屋主渾身冰冷，竟未隨即報警，反而將屋主搬進臥室，以電暖爐替其「保暖」；過了3小時才赫然發現已全身僵硬、無生命徵象。警方獲報，初步排除外力介入，詳細死因仍待進一步釐清。

據了解，死者為53歲陳姓男子，雙親過世後繼承永和永平路一處透天厝，而陳男將1樓作為倉庫使用，2樓自己居住，3樓則租給一名女房客。此外陳男另從事資源回收賺取生活費，但主要經濟收入仍靠房租。前天（12日）晚間7時許，女房客返家時，就發現陳男倒臥在樓梯間，但平時常喝醉酒，隨意躺在屋內，就不以為意返回3樓住處。

同日晚間9時許友人來訪，發現陳男仍倒在樓梯間，上前查看發現渾身冰涼，卻單純認為只是失溫昏倒，將其搬到臥室床上，並擺放電暖爐替陳男「加溫」，試圖讓其自行恢復意識。但過3小時之後，友人再次查看，驚覺陳男早前肢體僵硬、失去呼吸心跳，才急忙撥打110通報警方處理。

警方進到屋內，確認陳男已明顯死亡，隨即封鎖現場採證，初步勘查並未發現有明顯傷勢、無打鬥跡象，也未留有遺書及違禁品，已聯絡陳男胞姊，並由檢察官會同法醫相驗完畢，目前仍無法確定死因，將遺體冰存抽血檢驗，如有疑義將擇日解剖，家屬目前對死因並無意見，後續待進一步釐清原因。

01/12 全台詐欺最新數據

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

台中一名11歲女童跟家人赴中國旅遊，疑似期間出現感冒、心臟不適情況，家人帶女童返台後，行車途中女兒突出現「大叫」一聲，隨即無生命跡象，被緊急送醫、裝葉克膜搶救，仍不幸死亡，檢方將解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。

河南13歲學生猝死！胸口針孔、嘴角血跡掀風暴

河南13歲學生猝死！胸口針孔、嘴角血跡掀風暴

猝死70%在家中！年輕人易忽略5警訊　醫：沒第2次機會了

猝死70%在家中！年輕人易忽略5警訊　醫：沒第2次機會了

30歲男天冷吃鍋！踏出店門心肌梗塞倒地

30歲男天冷吃鍋！踏出店門心肌梗塞倒地

桃園某男大生疑心因性猝死　「三高」患者要留意

桃園某男大生疑心因性猝死　「三高」患者要留意

