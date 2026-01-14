離奇命案！53歲包租公猝死倒樓梯間　友開電暖爐「加溫3小時」

▲陳男疑似猝死倒臥樓梯間，友人誤認失溫昏迷，未報案反而開電暖爐替其加溫。（圖／翻攝自Google地圖）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區昨天（13日）凌晨12時許，永平路上一間透天厝屋主，被友人發現倒臥於屋內樓梯間，上前查看發現屋主渾身冰冷，竟未隨即報警，反而將屋主搬進臥室，以電暖爐替其「保暖」；過了3小時才赫然發現已全身僵硬、無生命徵象。警方獲報，初步排除外力介入，詳細死因仍待進一步釐清。

據了解，死者為53歲陳姓男子，雙親過世後繼承永和永平路一處透天厝，而陳男將1樓作為倉庫使用，2樓自己居住，3樓則租給一名女房客。此外陳男另從事資源回收賺取生活費，但主要經濟收入仍靠房租。前天（12日）晚間7時許，女房客返家時，就發現陳男倒臥在樓梯間，但平時常喝醉酒，隨意躺在屋內，就不以為意返回3樓住處。

同日晚間9時許友人來訪，發現陳男仍倒在樓梯間，上前查看發現渾身冰涼，卻單純認為只是失溫昏倒，將其搬到臥室床上，並擺放電暖爐替陳男「加溫」，試圖讓其自行恢復意識。但過3小時之後，友人再次查看，驚覺陳男早前肢體僵硬、失去呼吸心跳，才急忙撥打110通報警方處理。

警方進到屋內，確認陳男已明顯死亡，隨即封鎖現場採證，初步勘查並未發現有明顯傷勢、無打鬥跡象，也未留有遺書及違禁品，已聯絡陳男胞姊，並由檢察官會同法醫相驗完畢，目前仍無法確定死因，將遺體冰存抽血檢驗，如有疑義將擇日解剖，家屬目前對死因並無意見，後續待進一步釐清原因。