每到下午3點「特別想吃甜點！」　醫揭2警訊：不是嘴饞

許多上班族一到下午3點，就開始腦袋昏沉、情緒煩躁，若沒有一杯手搖飲或甜點，幾乎撐不下去。營養功能醫學專家劉博仁近日發文指出，這種「甜點召喚」其實並非單純嘴饞，更不是意志力薄弱，而是身體的生理機制正在發出警訊。

患者自責戒不掉糖 醫師一句話點破關鍵

一名患者苦惱表示，明明知道要戒糖，但只要過了下午3點，就像斷電一樣，非得靠半糖飲料或蛋糕才能繼續工作，甚至懷疑自己是不是太沒自制力。

對此，劉博仁直言，「這不是你的意志力問題，而是你的身體在求救。」

真相1：午餐吃錯，引發「反應性低血糖」

劉博仁指出，許多人的午餐以白飯、麵食等精緻澱粉為主，血糖會在餐後快速上升，胰臟因此大量分泌胰島素調節血糖，但往往「用力過猛」，導致餐後2到3小時血糖急速下降。

當血糖過低，大腦會立刻發出訊號，要求最快補充能量，而精緻糖正是最容易被選中的來源，於是甜食慾望瞬間爆發。

真相2：壓力過大 腎上腺與皮質醇出問題

另一個更深層的原因，則與壓力荷爾蒙皮質醇有關。正常情況下，皮質醇在早晨最高，幫助清醒與應付挑戰，之後逐漸下降。但長期高壓、睡眠不足，會讓腎上腺過勞，下午皮質醇掉得太快、太低，身體無法維持足夠能量，只好「逼你吃糖」來刺激多巴胺與皮質醇分泌，短暫提神。劉博仁提醒，這其實是向未來預支體力，長期只會讓疲勞更嚴重。

專家建議三招平穩能量

為了改善下午疲累的問題，醫師提出三點建議：1.調整午餐順序。先吃優質蛋白質與大量蔬菜，最後才吃澱粉，以平穩血糖曲線。2.選擇正確下午茶。若感到飢餓，應避開含糖飲料，改以無調味堅果、85%黑巧克力或無糖豆漿取代。3.給予五分鐘留白。疲累時先離開座位進行深呼吸或伸展，提供大腦所需的氧氣而非糖分。

最後，劉博仁也提醒道，下次下午三點再冒出「好想吃甜」的念頭時，別急著責怪自己貪吃，那很可能是身體在提醒你，「該好好照顧它了。」

