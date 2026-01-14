　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每到下午3點「特別想吃甜點！」　醫揭2警訊：不是嘴饞

▲▼喝飲料,請客。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多上班族一到下午3點，就開始腦袋昏沉、情緒煩躁，若沒有一杯手搖飲或甜點，幾乎撐不下去。營養功能醫學專家劉博仁近日發文指出，這種「甜點召喚」其實並非單純嘴饞，更不是意志力薄弱，而是身體的生理機制正在發出警訊。

患者自責戒不掉糖　醫師一句話點破關鍵

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名患者苦惱表示，明明知道要戒糖，但只要過了下午3點，就像斷電一樣，非得靠半糖飲料或蛋糕才能繼續工作，甚至懷疑自己是不是太沒自制力。

對此，劉博仁直言，「這不是你的意志力問題，而是你的身體在求救。」

真相1：午餐吃錯，引發「反應性低血糖」

劉博仁指出，許多人的午餐以白飯、麵食等精緻澱粉為主，血糖會在餐後快速上升，胰臟因此大量分泌胰島素調節血糖，但往往「用力過猛」，導致餐後2到3小時血糖急速下降。

當血糖過低，大腦會立刻發出訊號，要求最快補充能量，而精緻糖正是最容易被選中的來源，於是甜食慾望瞬間爆發。

▲馬卡龍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

真相2：壓力過大　腎上腺與皮質醇出問題

另一個更深層的原因，則與壓力荷爾蒙皮質醇有關。正常情況下，皮質醇在早晨最高，幫助清醒與應付挑戰，之後逐漸下降。但長期高壓、睡眠不足，會讓腎上腺過勞，下午皮質醇掉得太快、太低，身體無法維持足夠能量，只好「逼你吃糖」來刺激多巴胺與皮質醇分泌，短暫提神。劉博仁提醒，這其實是向未來預支體力，長期只會讓疲勞更嚴重。

專家建議三招平穩能量

為了改善下午疲累的問題，醫師提出三點建議：1.調整午餐順序。先吃優質蛋白質與大量蔬菜，最後才吃澱粉，以平穩血糖曲線。2.選擇正確下午茶。若感到飢餓，應避開含糖飲料，改以無調味堅果、85%黑巧克力或無糖豆漿取代。3.給予五分鐘留白。疲累時先離開座位進行深呼吸或伸展，提供大腦所需的氧氣而非糖分。

最後，劉博仁也提醒道，下次下午三點再冒出「好想吃甜」的念頭時，別急著責怪自己貪吃，那很可能是身體在提醒你，「該好好照顧它了。」

►路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」　雄女神回...27萬人讚爆
►想賣股改買0050！老媽「超強持股」投報率654%　全場跪：乾媽別動
►「這3組密碼」被點名超弱！能瞬間攻破　資安署：一破口恐全淪陷

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」　觀光局要查了

快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

周杰倫參戰澳網「國籍寫中國」沒人敢出征！陳沂酸：兩岸和平大使

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」　觀光局要查了

快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

周杰倫參戰澳網「國籍寫中國」沒人敢出征！陳沂酸：兩岸和平大使

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

生活熱門新聞

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

1個半月「新人只上7天班」太荒謬！老闆無法資遣

路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」　雄女神回

急凍4天！　下波挑戰寒流

高鐵公司總獎金7個月創新高　年終3.4個月2/6發放

快訊／今晨5℃！　洛鞍颱風最快明生成

下波再戰寒流　濕→乾冷很長時間

購車族等等！台美談判傳「進口車關稅降到0％」

快訊／11縣市低溫特報！急凍跌破10度

專挑已婚富商問「想玩嗎？」律師：吃相難看

每到下午3點「特別想吃甜點！」　醫揭2警訊：不是嘴饞

出國「先選遠的國家」她曝原因　一票認同

更多熱門

相關新聞

2年輕女胰島素阻抗偏高　竟是這生活習慣害的

2年輕女胰島素阻抗偏高　竟是這生活習慣害的

營養師夏子雯近日在社群分享臨床觀察指出，兩名分別為28歲、32歲的年輕女性雖然空腹血糖與糖化血色素落在正常範圍，但檢查仍呈現胰島素阻抗偏高。她追問後發現，2人都長期受睡眠品質不佳困擾，顯示睡眠狀態與胰島素敏感性之間存在密切關聯，若長期欠佳，恐增加糖尿病風險。

外送女低血糖發作突倒街頭　巡邏警秒衝救命

外送女低血糖發作突倒街頭　巡邏警秒衝救命

換季常打噴嚏？營養師教你補充「抗過敏營養素」

換季常打噴嚏？營養師教你補充「抗過敏營養素」

每周吃3份薯條「糖尿病風險增20%」　研究：烤煮馬鈴薯沒威脅

每周吃3份薯條「糖尿病風險增20%」　研究：烤煮馬鈴薯沒威脅

控糖不是越低越好！高齡糖友避免「過度控糖」反增風險

控糖不是越低越好！高齡糖友避免「過度控糖」反增風險

關鍵字：

下午疲勞甜點慾望低血糖壓力荷爾蒙營養建議

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面