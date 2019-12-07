　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹　陳亭妃：破15000人到場相挺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲總統蔡英文、立法委員陳亭妃競選總部成立大會，在安南區草湖寮代天宮旁廣場舉辦，蔡英文總統親自授旗力薦陳亭妃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文、立法委員陳亭妃競選總部成立大會，在安南區草湖寮代天宮旁廣場舉辦，蔡英文總統親自授旗力薦陳亭妃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文、立法委員陳亭妃競選總部成立大會，7日下午在安南區草湖寮代天宮旁廣場舉辦，現場湧入超過15000名鄉親到場支持，凍蒜聲不絕於耳，現場擠得水洩不通，勝選氣勢如虹。

民進黨黨主席卓榮泰、行政院前院長游錫堃、行政院副院長陳其邁、交通部部長林佳龍、基隆市長林右昌、議長郭信良、王錦德議員、鄭佳欣議員、蔡旺詮議員、陳秋萍議員、周麗津議員、李偉智議員、吳通龍議員、陳碧玉議員、李啟維議員、穎艾達利議員、林志聰議員、郭鴻儀議員、陳秋宏議員、沈震東議員、趙昆原議員、吳禹寰議員、陳怡珍議員等全都以行動力挺，到場為陳亭妃站台，歌手大支更親自帶來此次競選歌曲「台灣隊長」，為整場氣氛帶到最高潮，迎接總統蔡英文進場。

陳亭妃感性表示，感謝一路以來從議員時代到現在擔任立委，陪在身邊、不離不棄的支持者，22年來陪她走過每一個關卡、每一個困難。尤其，這幾天天氣不穩定，為了把活動場地做到盡善盡美，志工、幹部團隊陪她冒雨場勘、準備布置，尤其6日整個團隊就陪他淋了一天的雨，而她自己吃不下、也睡不好，就為了期待能有好天氣。感謝志工、幹部們的辛苦與無私奉獻，講到激動處，甚至流下眼淚，台下民眾無不跟著動容。

陳亭妃提到，自一開始踏入政壇，她的爸爸陳佳照就告訴她：「沒有甚麼能留給你，留給你的就是一顆服務的心」，她現在能勇敢大聲地說出來，22年前的陳亭妃與現在的陳亭妃，一點都沒有改變，永遠是那個以民為主、跟鄉親站在一起的陳亭妃，雖然政治上有太多的抹黑與打壓，但是因為鄉親與亭妃作伴，相信每一個關卡都能挺過去。陳亭妃強調，她為台南爭取重大建設經費超過545億，提案連署的法案超過2089條、完成三讀121條，絕對是交出一張漂亮的成績單，希望大家在明年1月11日能用選票給予她肯定，讓每一張選票票票入匱，給她力量繼續為這片土地努力打拼。

▲總統蔡英文、立法委員陳亭妃競選總部成立大會，在安南區草湖寮代天宮旁廣場舉辦，蔡英文總統親自授旗力薦陳亭妃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文總統到場親自為陳亭妃授予戰旗，蔡英文並表示，感謝大家到場為蔡英文、陳亭妃加油，2020年台灣一定要贏，讓陳亭妃當選、蔡英文連任、國會過半。蔡英文指出，陳亭妃是立法院最認真的立委，更是成績最多的三多委員，也是地方上最有實力的民意代表，不僅擔任黨團幹部，領導民進黨所有成員，更相當照顧地方，包括防洪治水、交通建設、環境改善與文化發展，都有他大力爭取的足跡，讓地方深受照顧，讓鄉親更加便利，大家投出的這一票很值得。

蔡英文強調，台灣經濟已邁向穩定發展，現在是四小龍第一名，只要基礎打得好，未來就能有更多動能，吸引外商投資，尤其是落在台南的南部科學園區，甚至沙崙科學城也是未來的科技重鎮，表示台南越來越重要，只要台南發展起來，台灣一定蓬勃發展，成為亞洲高階製造與研發中心，不僅能增加更多優質的工作機會，讓年輕人願意留在台南，更能吸引外地人才進駐台南。

▲總統蔡英文、立法委員陳亭妃競選總部成立大會，在安南區草湖寮代天宮旁廣場舉辦，蔡英文總統親自授旗力薦陳亭妃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南是整個台灣最關鍵的地方，需要關鍵的立委，蔡英文推薦陳亭妃就是大家最好的選擇。2020年，全世界都在看，明年台灣人會做出何種選擇，蔡英文呼籲，民主自由是下一個世代競爭力的泉源，保護珍貴的民主自由、保衛國家、固守主權，這是最重要的事情。請所有鄉親明年1月11日投給蔡英文1票、陳亭妃1票、民進黨1票，為台灣守住未來。

ET快訊
哪一國低調卻實力超強？　網一致推爆「這2國」
快訊／陳小春宣布應采兒懷第二胎　「今天剛好三個月」！
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶成熱門排隊攤位

蔡英文、林宜瑾永康競總暨溪南競總成立　綠營力挺台南最關鍵一席！

全台首創無人機夜光競賽　64名世界頂尖飛手桃園競技

蔡英文、王定宇東區聯合競選總部成立　蔡英文力薦王定宇

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹　陳亭妃：破15000人到場相挺

熊抱小智太OVER！河馬樂樂惹怒網友「放開那男人」

接韓國瑜競選總部主委？　彰化縣長王惠美不鬆口：目前以縣政為主

新北五股賀聖宮道教文化盛宴　武術醫術化身創意藝陣

雪中送炭！企業慷慨助陽光基金會　優秀學子走秀展自信與創意

台灣國際衝浪賽移師基翬漁港　長板男女雙冠畫下閉幕之作

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

謝和弦3萬元交保一回家就脫光　大嗆柯文哲：沒LP

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶成熱門排隊攤位

蔡英文、林宜瑾永康競總暨溪南競總成立　綠營力挺台南最關鍵一席！

全台首創無人機夜光競賽　64名世界頂尖飛手桃園競技

蔡英文、王定宇東區聯合競選總部成立　蔡英文力薦王定宇

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹　陳亭妃：破15000人到場相挺

熊抱小智太OVER！河馬樂樂惹怒網友「放開那男人」

接韓國瑜競選總部主委？　彰化縣長王惠美不鬆口：目前以縣政為主

新北五股賀聖宮道教文化盛宴　武術醫術化身創意藝陣

雪中送炭！企業慷慨助陽光基金會　優秀學子走秀展自信與創意

台灣國際衝浪賽移師基翬漁港　長板男女雙冠畫下閉幕之作

地方熱門新聞

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

快訊／彰師大前5車撞　女駕駛無法動彈

3男到台東海邊衝浪　上岸竟少1人　

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

寒流南下天氣冷颯颯　韓國瑜募款餐會熱噗噗

接韓競選總部主委？王惠美不鬆口

老嫗滿口日語　枋警肢體語言協助返家

單親媽背1歲兒賣烤地瓜　想讓女兒回到身邊

台南有熊出沒？巨大腳印驚動議長

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹

新北「小綠人轉大人」穩重不跑了

清水岩溫泉露營區　2020年啟用

追雪車潮塞爆　合歡警起大早疏通

新北汐止濟德宮動土重建

更多熱門

相關新聞

韓國瑜、侯友宜料8日下午4點合體造勢

韓國瑜、侯友宜料8日下午4點合體造勢

國民黨總統候選人韓國瑜8日在新北舉行競選總部成立大會，並於下午4時抵達板橋，外界關注新北市長侯友宜是否同台輔選。對此，侯友宜7日受訪雖語帶保留地表示，「會好好輔選」不過有消息指出，侯友宜也將於下午4時同台出席，禿子、漢子確定同框！

辜寬敏：守護台灣一定票投蔡英文

辜寬敏：守護台灣一定票投蔡英文

「厝蓋一半師傅不能換」！陳建仁力挺林淑芬、蔡英文

「厝蓋一半師傅不能換」！陳建仁力挺林淑芬、蔡英文

韓國瑜新竹縣造勢湧入1萬2千人

韓國瑜新竹縣造勢湧入1萬2千人

藍委狠推女警　蘇貞昌譴責暴力：男生推打女生更不該！應該道歉

藍委狠推女警　蘇貞昌譴責暴力：男生推打女生更不該！應該道歉

關鍵字：

蔡英文陳亭妃2020大選2020台南市立委

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

謝和弦「比較愛大麻」嗆妻

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

牙痛拖了5年！男歌手深夜「突吐血身亡」

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

新娘房狹如摸乳巷！新人：明要訂婚了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

謝和弦：愛哭像個娘們！

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面