蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹　陳亭妃：破15000人到場相挺

▲總統蔡英文、立法委員陳亭妃競選總部成立大會，在安南區草湖寮代天宮旁廣場舉辦，蔡英文總統親自授旗力薦陳亭妃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文、立法委員陳亭妃競選總部成立大會，7日下午在安南區草湖寮代天宮旁廣場舉辦，現場湧入超過15000名鄉親到場支持，凍蒜聲不絕於耳，現場擠得水洩不通，勝選氣勢如虹。

民進黨黨主席卓榮泰、行政院前院長游錫堃、行政院副院長陳其邁、交通部部長林佳龍、基隆市長林右昌、議長郭信良、王錦德議員、鄭佳欣議員、蔡旺詮議員、陳秋萍議員、周麗津議員、李偉智議員、吳通龍議員、陳碧玉議員、李啟維議員、穎艾達利議員、林志聰議員、郭鴻儀議員、陳秋宏議員、沈震東議員、趙昆原議員、吳禹寰議員、陳怡珍議員等全都以行動力挺，到場為陳亭妃站台，歌手大支更親自帶來此次競選歌曲「台灣隊長」，為整場氣氛帶到最高潮，迎接總統蔡英文進場。

陳亭妃感性表示，感謝一路以來從議員時代到現在擔任立委，陪在身邊、不離不棄的支持者，22年來陪她走過每一個關卡、每一個困難。尤其，這幾天天氣不穩定，為了把活動場地做到盡善盡美，志工、幹部團隊陪她冒雨場勘、準備布置，尤其6日整個團隊就陪他淋了一天的雨，而她自己吃不下、也睡不好，就為了期待能有好天氣。感謝志工、幹部們的辛苦與無私奉獻，講到激動處，甚至流下眼淚，台下民眾無不跟著動容。

陳亭妃提到，自一開始踏入政壇，她的爸爸陳佳照就告訴她：「沒有甚麼能留給你，留給你的就是一顆服務的心」，她現在能勇敢大聲地說出來，22年前的陳亭妃與現在的陳亭妃，一點都沒有改變，永遠是那個以民為主、跟鄉親站在一起的陳亭妃，雖然政治上有太多的抹黑與打壓，但是因為鄉親與亭妃作伴，相信每一個關卡都能挺過去。陳亭妃強調，她為台南爭取重大建設經費超過545億，提案連署的法案超過2089條、完成三讀121條，絕對是交出一張漂亮的成績單，希望大家在明年1月11日能用選票給予她肯定，讓每一張選票票票入匱，給她力量繼續為這片土地努力打拼。

蔡英文總統到場親自為陳亭妃授予戰旗，蔡英文並表示，感謝大家到場為蔡英文、陳亭妃加油，2020年台灣一定要贏，讓陳亭妃當選、蔡英文連任、國會過半。蔡英文指出，陳亭妃是立法院最認真的立委，更是成績最多的三多委員，也是地方上最有實力的民意代表，不僅擔任黨團幹部，領導民進黨所有成員，更相當照顧地方，包括防洪治水、交通建設、環境改善與文化發展，都有他大力爭取的足跡，讓地方深受照顧，讓鄉親更加便利，大家投出的這一票很值得。

蔡英文強調，台灣經濟已邁向穩定發展，現在是四小龍第一名，只要基礎打得好，未來就能有更多動能，吸引外商投資，尤其是落在台南的南部科學園區，甚至沙崙科學城也是未來的科技重鎮，表示台南越來越重要，只要台南發展起來，台灣一定蓬勃發展，成為亞洲高階製造與研發中心，不僅能增加更多優質的工作機會，讓年輕人願意留在台南，更能吸引外地人才進駐台南。

台南是整個台灣最關鍵的地方，需要關鍵的立委，蔡英文推薦陳亭妃就是大家最好的選擇。2020年，全世界都在看，明年台灣人會做出何種選擇，蔡英文呼籲，民主自由是下一個世代競爭力的泉源，保護珍貴的民主自由、保衛國家、固守主權，這是最重要的事情。請所有鄉親明年1月11日投給蔡英文1票、陳亭妃1票、民進黨1票，為台灣守住未來。